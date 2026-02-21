Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας

Συγκρούστηκαν με ομάδες φιλοκυβερνητικών, σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης

Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
21 Φεβ. 2026 20:28
Pelop News

Στο Ιράν φοιτητές οργάνωσαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε πολλά πανεπιστήμια σήμερα 21/2/2026), με την ευκαιρία της έναρξης του νέου εξαμήνου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκρούστηκαν με ομάδες φιλοκυβερνητικών, σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τι κάνει ο Τραμπ; 15% και όχι 10% ο δασμός σε όλον το κόσμο!

Ένα βίντεο, που σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο προέρχεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ της Τεχεράνης, δείχνει διαδηλωτές να καταδικάζουν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο αποκαλούν «δολοφονικό ηγέτη» και να ζητούν την αποκατάσταση στον θρόνο του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη.

Πρακτορεία που πρόσκεινται στις αρχές, όπως το SNN, μετέδωσαν βίντεο με συγκρούσεις, όπου οι διαδηλωτές στο ίδιο πανεπιστήμιο, το κορυφαίο πολυτεχνείο του Ιράν, φέρεται ότι τραυματίζουν εθελοντές φοιτητές πολιτοφύλακες Μπασίτζ, εκτοξεύοντας πέτρες. Τα μέλη της φιλοκυβερνητικής παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ συχνά βοηθούν τις δυνάμεις ασφαλείας στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Άλλες κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στα πανεπιστήμια Μπεχεστί και Αμίρ Καμπίρ της πρωτεύουσας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HAALVSH. Στην πόλη Αμπντανάν, στα δυτικά, οι διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στον Χαμενεΐ» και «Θάνατος στον δικτάτορα», διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη ενός καθηγητή, σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw και άλλες αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Οι κινητοποιήσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ απειλούν να πλήξουν το Ιράν, μολονότι ξανάρχισαν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ τους.

Αυτήν την εβδομάδα, συνθήματα κατά της κεντρικής εξουσίας έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, καθώς έφτανε στο τέλος της η περίοδος του 40ήμερου πένθους για τους νεκρούς από τις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Εκείνες οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία για την οικονομική κατάσταση αλλά εξελίχθηκαν σύντομα σε ένα κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας, που πνίγηκε στο αίμα. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση HRANA που εδρεύει στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους διαδηλωτές, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 53.000 συνελήφθησαν.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί που δολοφονήθηκαν από «τρομοκράτες» που δρούσαν για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
21:00 Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
20:52 Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%
20:40 Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!
20:28 Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
20:16 «Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό
20:04 Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
19:57 Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ
19:46 Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»
19:42 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο
19:38 Ο Προμηθέας ψάχνει ρυθμό, έπαιξε φιλικό με Πανιώνιο
19:30 Κατέρρευσε στη Ροδόπη το πάτωμα ταβέρνας! ΦΩΤΟ
19:22 Ο Προμηθέας 2014 άνετη νίκη με… καρναβαλικό αέρα – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:18 «Τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά», μαρτυρία της μητέρας που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της
19:06 Επίθεση λύκου σε κατοικημένη περιοχή!
18:55 «Τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες, θα πάω ξανά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας», η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη
18:34 Κακοκαιρία: Το φαινόμενο cumulonimbus που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αττική
18:22 Τι κάνει ο Τραμπ; 15% και όχι 10% ο δασμός σε όλον το κόσμο!
18:10 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, LIVE
18:00 Παράταση στον διαγωνισμό: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ