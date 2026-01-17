Ιράν: Ο Χαμενεΐ δείχνει Τραμπ για το αίμα των διαδηλώσεων – Πάνω από 3.000 νεκροί

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αποδίδοντάς του ευθύνη για τα θύματα, τις καταστροφές και τη «συκοφαντία» που –όπως υποστήριξε– υπέστη το ιρανικό έθνος κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο 86χρονος αγιατολάχ χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών «εγκληματία», κατηγορώντας τον ότι ενεπλάκη προσωπικά στην «τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση ταραχών». Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε πως οι ΗΠΑ και ο ίδιος ο Τραμπ φέρουν άμεση ευθύνη για την αιματοχυσία και τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν κατά τις αναταραχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν υιοθετεί τη ρητορική της εξωτερικής υπονόμευσης, καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορήσει τους διαδηλωτές ότι δρούσαν κατ’ εντολή του Τραμπ και άλλων «ξένων τρομοκρατών».

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ωστόσο, καταγράφηκαν πρωτοφανείς εικόνες δημόσιας αμφισβήτησης του καθεστώτος, με πολίτες να καίνε φωτογραφίες του Χαμενεΐ ή ακόμη και να ανάβουν τσιγάρα χρησιμοποιώντας τις εικόνες του, σε πράξεις που εξελίχθηκαν σε σύμβολα ανοιχτής ανυπακοής απέναντι στη θεοκρατική εξουσία.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Ο απολογισμός των νεκρών προκαλεί έντονη διεθνή ανησυχία. Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων στους 3.090, κάνοντας λόγο για τον πιο αιματηρό κύκλο διαδηλώσεων στο Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Ακόμη υψηλότερα τοποθετεί τον αριθμό των νεκρών η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κάνει λόγο για τουλάχιστον 3.428 θύματα, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις μιλούν ακόμη και για πάνω από 10.000 νεκρούς.

Ύφεση κινητοποιήσεων – Διαδικτυακό μπλακάουτ

Την ίδια ώρα, οι διαδηλώσεις φαίνεται να έχουν προσωρινά υποχωρήσει. Στην Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Reuters, η καθημερινότητα δείχνει να επιστρέφει σε σχετικούς κανονικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα να λειτουργούν και την κίνηση στους δρόμους να έχει αποκατασταθεί.

Ωστόσο, το μπλακάουτ στο διαδίκτυο παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ. Η NetBlocks ανέφερε ότι καταγράφηκε μόλις «πολύ μικρή αύξηση» στη συνδεσιμότητα, η οποία εξακολουθεί να κινείται γύρω στο 2% της κανονικής δραστηριότητας, έπειτα από περίπου 200 ώρες διακοπής.

