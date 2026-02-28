Ιράν: Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο – Πληροφορίες για πλήγμα στην κατοικία του στην Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγμα στην κατοικία του. Εκρήξεις και πυκνοί καπνοί καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

28 Φεβ. 2026 10:31
Pelop News

Σε ασφαλές σημείο φέρεται να έχει μεταφερθεί ο Αλί Χαμενεΐ, καθώς η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για «προληπτική επίθεση» κατά του Ιράν.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία του.

Παράλληλα, δημοσιογράφοι του Agence France-Presse μετέδωσαν ότι επλήγη η κατοικία του Χαμενεΐ, καθώς δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην Τεχεράνη. Από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της πόλης υψώθηκαν πυκνές στήλες καπνού.

Το ιρανικό πρακτορείο FARS ανέφερε ότι «το είδος της έκρηξης υποδηλώνει επίθεση με πυραύλους», ενώ άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας. Στόχος φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει. Αναφορές από ιρανικά μέσα κάνουν λόγο και για διακοπές στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης, καθώς και για προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα ταχέως κλιμακούμενο σκηνικό στην περιοχή, με τις πληροφορίες να παραμένουν ρευστές και τις διεθνείς αντιδράσεις να αναμένονται.

