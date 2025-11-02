Ιραν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ανοικοδόμηση πυρηνικών εγκαταστάσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο διαμεσολαβητής του Ομάν καλεί την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Δύσης ως προς αυτό «ψεύδος που στοχεύει να εμποδίσει την επιστημονική πρόοδο του Ιράν».

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες εχθρικές μεταξύ τους εδώ και τέσσερις δεκαετίες, είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο υπό τη διαμεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ένα θέμα που αποτελεί πηγή έντασης με τις χώρες της Δύσης.

Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, η οποία προκάλεσε μια σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν επίσης τρεις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός είχε βομβαρδίσει στις 22 Ιουνίου την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, νοτίως της Τεχεράνης, και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ στα κεντρικά της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει εδώ και μήνες ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν», αλλά η ακριβής έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή.

«Η καταστροφή των κτιρίων δε θα μας κάνει να υποχωρήσουμε. Θα ανοικοδομήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη» αυτές τις εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τεχεράνη στην έδρα του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Πολύ πριν από τον πόλεμο του Ιουνίου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι αν οι εχθροί της χώρας κατέστρεφαν «εκατό (πυρηνικές εγκαταστάσεις), τα παιδιά μας θα έχτιζαν χίλιες».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε από την πλευρά του στα τέλη Οκτωβρίου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ονειρευόταν αν πίστευε ότι κατέστρεψε τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Σουλτανάτο του Ομάν, που φιλοξένησε την άνοιξη αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, προέτρεψε το Σάββατο τις δύο χώρες να επαναλάβουν τον διάλογο.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση διαμεσολάβησης του Ομάν, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είχε λάβει μηνύματα για την επανέναρξη των συνομιλιών, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τον αποστολέα τους.

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ υποψιάζονται ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες και υποστηρίζει ότι αναπτύσσει το πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



