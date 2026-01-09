Ιράν: Οι διαδηλώσεις ανησύχησαν τον Χαμενεΐ: «Καταστρέφουν τη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»

Θέση για τις μαζικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν αναγκάστηκε να πάρει ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ενότητά τους και να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγόρησε ότι υποκινεί τα επεισόδια.

«Ένα ενωμένο έθνος μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε εχθρό», δήλωσε ο Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντας «ταραχοποιούς» όσους συμμετέχουν στα βίαια επεισόδια και υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να ικανοποιήσουν την αμερικανική ηγεσία.

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν ανέφερε:

«Υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία», καλώντας παράλληλα τον Αμερικανό πρόεδρο να επικεντρωθεί «στα προβλήματα της δικής του χώρας».

Αναφερόμενος στα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (08/01/26) στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, με δεκάδες νεκρούς, δήλωσε:

«Υπάρχουν εκείνοι που το έργο τους είναι η καταστροφή. Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη, και σε ορισμένα άλλα μέρη, ένα τσούρμο βάνδαλοι ήρθαν και κατέστρεψαν ένα κτίριο που ανήκει στην ίδια τους τη χώρα. Το έκαναν μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο της Αμερικής».

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, οι ενέργειες αυτές συνδέονται άμεσα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα σταθεί στο πλευρό των διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τους «επιβλαβείς για τη χώρα».

«Τα χέρια του Τραμπ είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Ιρανός ηγέτης επιτέθηκε προσωπικά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας:

«Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων Ιρανών. Στον πόλεμο των δώδεκα ημερών, πάνω από 1.000 συμπατριώτες μας – εκτός από διοικητές, επιστήμονες και αξιωματούχους – μαρτύρησαν. Αυτό το άτομο είπε: “Έδωσα την εντολή. Διοικούσα κατά τη διάρκεια του πολέμου”. Έτσι, ομολόγησε ότι τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών».

Οι δηλώσεις Χαμενεΐ έρχονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη χώρα, με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



