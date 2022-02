Ιράν: Οργή για βίντεο με άνδρα που κρατά το κομμένο κεφάλι της συζύγου του και χαμογελά

Σοκ και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο Ιράν ένα βίντεο που δείχνει έναν άντρα να επιδεικνύει μέσα στο δρόμο το κεφάλι της νεαρής συζύγου του, την οποία είχε μόλις αποκεφαλίσει. Η 17χρονη Μόνα Χεϊνταρί δολοφονήθηκε την Κυριακή στην Αχβάζ από το σύζυγό της και τον κουνιάδο της, που την υποψιάζονταν για μοιχεία. μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Η Αχβάζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το βίντεο του συζύγου να περπατάει χαμογελαστός στο δρόμο με το κεφάλι του θύματός του έκανε την εμφάνισή του λίγο αργότερα στο ιρανικό διαδίκτυο, αναστατώνοντας τη χώρα.

Χθες, Δευτέρα, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία «στη διάρκεια επιδρομής στον κρυψώνα τους», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, την οποία επικαλείται το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Ένα ανθρώπινο πλάσμα αποκεφαλίστηκε, το κεφάλι του επιδείχθηκε στους δρόμους και ο φονιάς ήταν υπερήφανος γι’ αυτό. Πώς μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια τραγωδία; Οφείλουμε να δράσουμε ώστε να μην γίνονται πια γυναικοκτονίες», υπογράμμισε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Sazandegi.

«Η Μόνα υπήρξε θύμα καταστροφικής άγνοιας, είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό το έγκλημα», τόνισε από την πλευρά της στο Instagram η φεμινίστρια σκηνοθέτιδα Ταχμινέχ Μιλάνι, όπως μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αντιδρώντας στην τραγωδία, υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων κάλεσαν τις αρχές να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία για την προστασία των γυναικών από τη συζυγική βία και να αυξήσουν την κατώτερη ηλικία γάμου για τα κορίτσια, που είναι σήμερα τα 13 χρόνια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα ήταν μόλις 12 ετών όταν παντρεύτηκε και τη στιγμή του φόνου της ήταν μητέρα ενός αγοριού 3 ετών.

Για τον δικηγόρο Αλί Μοζταχεντζαντέχ, τον οποίο επικαλείται η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Shargh, ο νόμος έχει «κενά» αναφορικά με την προστασία των γυναικών. Δεν τους δίνει ανεξαρτησία και «δεν ορίζει ορθολογικά τη νόμιμη ηλικία γάμου ώστε να μπει τέλος στους γάμους παιδιών».

Όλα αυτά «ανοίγουν το δρόμο στα εγκλήματα τιμής», προσθέτει ο δικηγόρος, εκφράζοντας τη λύπη του γι’ αυτό.

«Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο μέτρο για να εγγυηθεί την εφαρμογή των νόμων που έχουν στόχο να εμποδίσουν τη βία εναντίον των γυναικών», υπογράμμισε η βουλευτής Ελχάμ Ναντάφ, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ilna.

«Οι γυναίκες καλούν το Κοινοβούλιο να λάβει επείγοντα μέτρα για να καλύψει ορισμένα νομικά κενά και οι αρχές οφείλουν να καταβάλουν παράλληλα προσπάθειες για να ανεβάσουν το επίπεδο της συνειδητοποίησης του πληθυσμού», τόνισε στο Twitter η ιρανή αντιπρόεδρος αρμόδια για τις Γυναίκες και τις Οικογενειακές Υποθέσεις Ενσιέχ Χαζάλι.

