Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε βομβαρδισμό σχολείου θηλέων – Ανάμεσά τους ανήλικοι ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους –με πληροφορίες να αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ανήλικοι– έπειτα από βομβαρδισμό σε σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 24, ενώ ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται και πέντε μαθήτριες. Το πλήγμα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης Ηνωμένες Πολιτείες – Ισραήλ, που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν εικόνες εκτεταμένων καταστροφών στο σχολικό συγκρότημα, με συγγενείς και γονείς να αναζητούν αγνοούμενους μέσα στα συντρίμμια.

The school in Hormozgan province, southern Iran, which was damaged in an Israeli attack. 🇺🇸🇮🇱🇮🇷 You can hear mothers crying pic.twitter.com/DVItMUwK8p — AlphaFrontNews (@AlphaFrontNews) February 28, 2026

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, καθώς η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιούν για ολοκληρωτική εξουδετέρωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ η ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι θα πλήξει κάθε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη, ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την ταχεία κλιμάκωση.

