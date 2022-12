Ιράν: Πώς θα αντιδρούσε η Τεχεράνη σε μία ισραηλινή επίθεση

Μέσα από ένα σοκαριστικό βίντεο, το Ιράν επιχειρεί να δείξει πως σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ έχει τα μέσα για να ανταποδώσει και να νικήσει. Το βίντεο της ιρανικής τηλεόρασης – που κοινοποιήθηκε στο Twitter – ξεκινά λέγοντας ότι το ισραηλινό καθεστώς διεξήγαγε «άλλη μια κοινή άσκηση με τις ΗΠΑ» για «προσομοίωση επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν».

Ένας ρεπόρτερ στο βίντεο είπε: «Ας υποθέσουμε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη καταφέρνουν να φτάσουν στην πυρηνική τοποθεσία Natanz χωρίς να διαλυθούν, και ας υποθέσουμε ότι καταφέρνουν να βομβαρδίσουν αυτήν την τοποθεσία και να την καταστρέψουν».

«Ακόμα και αν καταφέρουν να φύγουν από τον ουρανό του Ιράν με ασφάλεια, θα τους πάρει τουλάχιστον μία ώρα για να επιστρέψουν στην κύρια βάση τους στα κατεχόμενα εδάφη». «Το ερώτημα είναι αν θα έμενε κάποια βάση για να προσγειωθούν». Το βίντεο διάρκειας δυόμιση λεπτών – που δημοσιεύτηκε από το @MEMRIReports – περιέχει βίαια πλάνα από εκρήξεις για να καταδείξει τι θα συμβεί στο Τελ Αβίβ.

«Έτσι θα μοιάζουν τα πρώτα λεπτά της ιρανικής απάντησης», εξηγείται στο βίντεο. «Σε λιγότερο από επτά λεπτά, οι τακτικοί πύραυλοι της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC – όπως οι πυραύλοι Dezful με στερεά καύσιμα και οι νεότεροι πύραυλοι θραυστήρα Khaybar – θα καταστρέψουν τους στόχους τους με μεγάλη ακρίβεια, εάν εκτοξευθούν από ένα μέρος όπως το Natanz». Το βίντεο καταλήγει: «Στο δεύτερο κύμα, η πυρηνική τοποθεσία Dimona θα καταστραφεί ουσιαστικά, το Τελ Αβίβ θα διαλυθεί».

#ICYMI: Iranian TV Report about How Iran Would Respond to an Israeli Attack on Its Nuclear Facilities: Dimona Will Be Practically Destroyed, Tel Aviv Will Be Razed to the Ground #Iran #JCPOA #Israel pic.twitter.com/FeKBdlPrW5

— MEMRI (@MEMRIReports) December 26, 2022