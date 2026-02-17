Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε σήμερα (17.02.2026) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του σε ιρανικά ΜΜΕ, ο Αραγτσί ανέφερε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, καθώς –όπως είπε– Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, χαρακτήρισε τον γύρο της Γενεύης «πιο εποικοδομητικό» από εκείνον της 6ης Φεβρουαρίου 2026 στο Ομάν, προσθέτοντας ότι συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι εργασίες πάνω στα σχέδια κειμένων και στη συνέχεια να οριστεί ημερομηνία για τρίτη σύνοδο. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν άμεσα να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Χορμούζ, κρίσιμης οδού για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, ενώ οι ΗΠΑ έχουν στείλει δύναμη μάχης στον Κόλπο για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ίσως το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης από τις ΗΠΑ θα αποτύχει.

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, τμήματα του στενού θα κλείσουν για μερικές ώρες για «λόγους ασφαλείας», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει και στο παρελθόν ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για εμπορικά πλοία σε περίπτωση επίθεσης, κίνηση που θα περιόριζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε την τιμή του αργού.

Στις συνομιλίες της Γενεύης, οι οποίες έγιναν με τη μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν –μαζί με τον Αραγτσί– ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters.

