Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες

Η Αγιαντέχ («μέλλον» στα περσικά) ιδρύθηκε το 2012 και διέθετε δίκτυο 270 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, από τα οποία 150 ήραν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

25 Οκτ. 2025 18:41
Η τράπεζα Αγιαντέχ, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες του Ιράν, κηρύχθηκε σε πτώχευση από το κράτος και τα περιουσιακά της στοιχεία διαβιβάστηκαν, ένα ασυνήθιστο μέτρο παρά τις διεθνείς κυρώσεις που πλήττουν την οικονομία της χώρας, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αγιαντέχ («μέλλον» στα περσικά) ιδρύθηκε το 2012 και διέθετε δίκτυο 270 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, από τα οποία 150 ήραν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αντιμετώπιζε δάνεια και συσσωρευμένες απώλειες 5.400 τρισεκατομμυρίων ριάλ (πάνω από 1 δισ. ευρώ) και 3.110 τρισεκ. ριάλ (περίπου 6354 εκάτε. ευρώ) σε ακάλυπτες πιστώσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Από σήμερα, η δημόσια τράπεζα Μελί («εθνική» στα περσικά) απορροφά τα περιουσιακά στοιχεία της Αγιαντέχ, με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, Η τελευταία διαβεβαίωσε πως όλοι οι ιδιώτες μπορούσαν να ανακτήσουν το δάνειό τους που μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Μελί.

Οι πελάτες της Τράπεζας Αγιαντέχ «δεν πρέπει να έχουν καμία ανησυχία», δήλωσε προχθές, Πέμπτη, ο Ιρανός υπουργός Οικονομίας Αλί Μαντανιζαντέχ.

Η εφημερίδα Χαμ Μιχάν κάνει λόγο για «πτώχευση» της Τράπεζας Αγιαντέχ, που δεν διέθετε ίδια κεφάλαια και χρειάστηκε να καταφύγει σε δάνεια για ταμειακά διαθέσιμα.

Αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας , ο Χαμιντρεζά Γκανιαμπαντί, έκανε λόγο για «χρέη υπό αμφισβήτιση». «Πάνω από το 90% των χρημάτων της Τράπεζας Αγιαντέχ είχαν διατεθεί είτε σε συνδεόμενα με την τράπεζα μέρη είτε σε προγράμματα που διαχειριζόταν η ίδια η τράπεζα», τα οποία δεν εξοφλήθηκαν ποτέ, υπογράμμισε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η Τράπεζα Αγιαντέχ είχε χρηματοδοτήσει υπερπολυτελή πρότζεκτ όπως το τεράστιο εμπορικό συγκρότημα Iran Mall στην Τεχεράνη, που παρουσιάζεται ότι είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και διαθέτει πίστα πατινάζ και κινηματογράφους.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα Μελί είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια τραπεζικά ιδρύματα στο Ιράν μαζί με την Τράπεζα Σεπάχ.

Από τη δεκαετία του 1990, ο τραπεζικός τομέας στο Ιράν είναι ανοικτός και σε ξένους.

Εκτός από την Αγιαντέχ, άλλες πέντε τράπεζες (Σαρμαγέχ, Ντάι, Σεπάχ, Ιράν Ζαμίν και Μελάλ) αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
