Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Ισφαχάν, τέσσερις νεκροί

Στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του Ιράν συνετρίβη σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 σε αγορά φρούτων στην επαρχία Ισφαχάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το δυστύχημα οφείλεται σε τεχνική βλάβη. Οι νεκροί είναι ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και δύο πωλητές φρούτων που βρίσκονταν στο έδαφος στην περιοχή της συντριβής.

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε πολυσύχναστη αγορά, προκαλώντας ζημιές σε πάγκους και εμπορεύματα, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματίες πέρα από τους τέσσερις νεκρούς.

Το Ιράν αντιμετωπίζει συχνά αεροπορικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των διεθνών κυρώσεων που δυσχεραίνουν την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση του γερασμένου στόλου στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών.

