Ιράν: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς – 406 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε το Σάββατο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, προκαλώντας χάος και σοβαρή αναστάτωση στην περιοχή. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 406 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο FARS, που συνδέεται με την κυβέρνηση, οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 47 άτομα. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, με τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό και τον τρόμο να κυριαρχεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της πυρκαγιάς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφής.

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B

