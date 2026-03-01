Ιράν: Τριμελής μεταβατική ηγεσία μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Σε φάση πολιτικής μετάβασης εισέρχεται το Ιράν, μετά τον θάνατο του επί 47 χρόνια ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη μεταβατική ηγεσία αναλαμβάνει τριμελές σχήμα, το οποίο θα διαχειριστεί την εξουσία έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία διαδοχής.

Στο σχήμα αυτό συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ

Ένας νομικός εκπρόσωπος του Συμβούλιο των Φρουρών

Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής

Η διαδικασία για την ανάδειξη νέου Ανώτατου Ηγέτη έχει ήδη τεθεί σε κίνηση. Βάσει του ιρανικού Συντάγματος, την τελική απόφαση για τον διάδοχο λαμβάνει η Συνέλευση των Ειδικών, ένα όργανο αποτελούμενο από ανώτερους σιίτες κληρικούς.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτικό κενό στην Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς υπήρξε η κεντρική φυσιογνωμία του καθεστώτος για σχεδόν μισό αιώνα, διαμορφώνοντας τόσο την εσωτερική πολιτική όσο και τη στρατηγική της χώρας στη Μέση Ανατολή.

Κρίσιμη περίοδος για την Τεχεράνη

Η Τεχεράνη καλείται να διαχειριστεί την ομαλή μετάβαση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, με έντονες περιφερειακές εντάσεις και αυξημένη διεθνή πίεση. Η σύνθεση της μεταβατικής ηγεσίας αντανακλά την πρόθεση διατήρησης της θεσμικής συνέχειας και της σταθερότητας μέχρι την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την εσωτερική ισορροπία δυνάμεων στο Ιράν όσο και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

