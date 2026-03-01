Ιράν: Τριμελής μεταβατική ηγεσία μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Τη μεταβατική ηγεσία αναλαμβάνει τριμελές σχήμα, το οποίο θα διαχειριστεί την εξουσία έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία διαδοχής.

Ιράν: Τριμελής μεταβατική ηγεσία μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ
01 Μαρ. 2026 9:38
Pelop News

Σε φάση πολιτικής μετάβασης εισέρχεται το Ιράν, μετά τον θάνατο του επί 47 χρόνια ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη μεταβατική ηγεσία αναλαμβάνει τριμελές σχήμα, το οποίο θα διαχειριστεί την εξουσία έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία διαδοχής.

Στο σχήμα αυτό συμμετέχουν:

  • Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν

  • Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ

  • Ένας νομικός εκπρόσωπος του Συμβούλιο των Φρουρών

Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής

Η διαδικασία για την ανάδειξη νέου Ανώτατου Ηγέτη έχει ήδη τεθεί σε κίνηση. Βάσει του ιρανικού Συντάγματος, την τελική απόφαση για τον διάδοχο λαμβάνει η Συνέλευση των Ειδικών, ένα όργανο αποτελούμενο από ανώτερους σιίτες κληρικούς.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτικό κενό στην Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς υπήρξε η κεντρική φυσιογνωμία του καθεστώτος για σχεδόν μισό αιώνα, διαμορφώνοντας τόσο την εσωτερική πολιτική όσο και τη στρατηγική της χώρας στη Μέση Ανατολή.

Κρίσιμη περίοδος για την Τεχεράνη

Η Τεχεράνη καλείται να διαχειριστεί την ομαλή μετάβαση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, με έντονες περιφερειακές εντάσεις και αυξημένη διεθνή πίεση. Η σύνθεση της μεταβατικής ηγεσίας αντανακλά την πρόθεση διατήρησης της θεσμικής συνέχειας και της σταθερότητας μέχρι την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την εσωτερική ισορροπία δυνάμεων στο Ιράν όσο και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ