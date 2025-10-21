IRIS: Υποχρεωτική η χρήση σε όλα τα καταστήματα και e-shops από 1η Νοεμβρίου, τα πρόστιμα

Όλες οι πληρωμές μέσω IRIS ή mobile banking πλέον υποχρεωτικά μέσω POS συνδεδεμένου με ΑΑΔΕ.

21 Οκτ. 2025 23:27
Από την 1η Νοεμβρίου 2025 η πληρωμή μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτική σε όλο το λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αλυσίδων και e-shops. Το μέτρο αφορά τόσο τις συναλλαγές μέσω POS, όσο και μέσω QR κωδικού σε εφαρμογές τραπεζών, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό του τρόπου πληρωμών και την καλύτερη διαφάνεια στις φορολογικές εισπράξεις.

Οι συναλλαγές μέσω IRIS θα γίνονται άμεσα και χωρίς κόστος προμήθειας, ενώ η ΑΑΔΕ θα επιτηρεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Η μη τήρηση του μέτρου επιφέρει αυστηρά πρόστιμα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης:

  • 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

  • 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

  • 50% έκπτωση για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς ή μη τουριστικά νησιά

Η νέα νομοθεσία εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ορίζει ότι κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ. Κάθε άλλη μορφή πληρωμής θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το μέτρο αφορά κυρίως λιανικό εμπόριο, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν απευθείας μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση, και αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο των συναλλαγών στην Ελλάδα.
