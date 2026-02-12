Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές

Πενήντα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου στάθμευσαν χθες στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών επιφυλάσσοντας μία ιδιαίτερη γνωριμία με φοιτητές και μαθητές της Πάτρας.

«Ηταν μία μοναδική ευκαιρία να μιλήσει κάποιος απευθείας με τον εκπρόσωπο του πανεπιστήμιου που επιθυμεί» ανέφερε, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», η διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα και την Κύπρο Αναστασία Ανδρίτσου.

Η ίδια εξηγεί ότι φοιτητές, μαθητές και γονείς είχαν την ευκαιρία να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις σπουδές σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. «Πήραν πληροφορίες για τα δίδακτρα, το κόστος της ζωής, πώς είναι το να ζει κάποιος σε μια ξένη χώρα. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ελκυστικό βιογραφικό. Πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα φάκελο για τις μεταπτυχιακές μας σπουδές. Είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη εμπειρία για έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει να καταλάβει τι ευκαιρίες και τι επιλογές έχει στην ανώτατη εκπαίδευση».

Απαντώντας στο ερώτημά μας για το νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ενωση, η κ. Ανδρίτσου σημείωσε: «Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κάμψη. Και συνδέεται κυρίως με τα δίδακτρα κάποιων πανεπιστημίων που πλέον δεν είναι όπως παλιά που οι Ευρωπαίοι φοιτητές είχαν άλλα δίδακτρα, μειωμένα. Τώρα έχουν τα ίδια δίδακτρα με τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο θέλω να τονίσω ότι πολλά πανεπιστήμια εξακολουθούν να δίνουν προνομιακές τιμές και υποτροφίες στους Ευρωπαίους φοιτητές. Οπότε αξίζει πραγματικά στις συζητήσεις αυτές με το κάθε πανεπιστήμιο να κοιτάνε τις ευκαιρίες. Ο ρόλος μας είναι να τονίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.

Δεν είναι δηλαδή όλα τα πανεπιστήμια σε επίπεδα που μπορεί να είναι απαγορευτικά για το μέσο Ελληνα ή τον μέσο Ευρωπαίο φοιτητή. Οπότε εμείς από την πλευρά μας παρουσιάζουμε αυτές τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Για παράδειγμα, έχουμε ακόμα και σεμινάρια τα οποία αφορούν σε υποτροφίες».

Χθες στο πανεπιστήμιο Πατρών ήταν εκπρόσωποι του Russell Group, στο οποίο ανήκουν μεγάλα πανεπιστήμια που δίνουν έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Πανεπιστήμια με πολύ εξειδικευμένες σπουδές, κ.ά.

«Μπορεί ο καθένας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, να βρει μία διαδρομή που θα τον οδηγήσει στο ακαδημαϊκό ιδρυμα της επιλογής του» τόνισε η κ. Ανδρίτσου εξηγώντας ότι πλέον μπορεί να επιλέξει κάποιος μεταπτυχιακές σπουδές άσχετες με το αντικείμενο των σπουδών του οι οποίες θα τους ανοίξουν άμεσα επαγγελματική διαδρομή. «Πλέον το πρώτο πτυχίο ή το μεταπτυχιακό μπορεί να οδηγήσει σε τομείς και επιλογές καριέρας που εμείς δεν τις είχαμε καν φανταστεί. Και αυτό όσο περνάνε τα χρόνια βέβαια γίνεται όλο και πιο έντονο. Αρκεί βέβαια να το ψάξει κανείς».

Αναφερόμενη στο Πανεπιστήμιο Πατρών η κ. Ανδρίτσου υπογράμμισε ότι «είναι από τα πρώτα πανεπιστήμια της χώρας μας με το οποίο υπογράψαμε την περασμένη άνοιξη μνημόνιο συνεργασίας. Ουσιαστικά έχουμε βάλει στόχους συνεργασίας με βρετανικά πανεπιστήμια, κοινά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών κ.ά. Τώρα που η Βρετανία ξαναμπαίνει στο Εράσμους από το 2027, καταλαβαίνετε ότι αυτό ανοίγει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για διασύνδεση βρετανικών και ελληνικών πανεπιστήμιων. Και ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει βάλει στις προτεραιότητές του την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια».

