Ισχυρές πιέσεις στο ΧΑ: Στο χαμηλότερο κλείσιμο από τον Νοέμβριο

Σε κλίμα ισχυρής αβεβαιότητας κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και να ολοκληρώνει την εβδομάδα με απώλειες 3,2%. Η εικόνα της αγοράς επηρεάστηκε τόσο από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και από τις αυξημένες ροές που συνδέονται με την αναδιάρθρωση βασικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 20 Μαρτίου, ο δείκτης έκλεισε στις 2.064,77 μονάδες, σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων, με την αγορά να καταγράφει το χαμηλότερο κλείσιμο από τα τέλη Νοεμβρίου. Παράλληλα, η συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, με τον τζίρο να προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, καθώς η αγορά απορρόφησε τις κινήσεις που σχετίζονται με το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε από τη διεθνή ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ και τις αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μεταβλητότητα και στην αγορά ομολόγων. Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένει και η πορεία των επιτοκίων, καθώς η ενεργειακή κρίση περιπλέκει τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η σημερινή συνεδρίαση συνέπεσε επίσης με την εφαρμογή των αλλαγών στους δείκτες, οι οποίες θα περάσουν επίσημα στην αγορά από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 23 Μαρτίου, στοιχείο που εξηγεί και την έντονη κινητικότητα στο ταμπλό.

