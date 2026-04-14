Ισχυρή ανάπτυξη για την Trade Estates – Σημαντικά κέρδη με οδηγό την Πάτρα

Η Trade Estates κατέγραψε ισχυρή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών της και καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραμάτισε η λειτουργία νέων εμπορικών συγκροτημάτων, με αιχμή την επένδυση στην Πάτρα, η οποία ήδη λειτουργεί ως πρότυπο για την περαιτέρω επέκταση της εταιρείας.

Σε επίπεδο βασικών οικονομικών επιδόσεων, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν το 2025 σε 51,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 41,1 εκατ. ευρώ (+9,6%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 66%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (χωρίς αναπροσαρμογές εύλογης αξίας) ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 65%. Παράλληλα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 44,3%, στα 22 εκατ. ευρώ.

Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η αυξημένη επισκεψιμότητα των εμπορικών ακινήτων, η οποία ανήλθε σε 24 εκατ. επισκέψεις (+19,5%), καθώς και η άνοδος των πωλήσεων των καταστημάτων κατά 14,8%.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται η επένδυση στην Πάτρα, όπου το νέο εμπορικό πάρκο στην Ακτή Δυμαίων «Top Parks», επιφάνειας 15.000 τ.μ., έχει ήδη ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες.

