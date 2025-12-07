Ισχυρή ανάπτυξη και θετικές προοπτικές ενισχύουν το ελληνικό προφίλ στις διεθνείς αγορές

Σταθερά στις κύριες επιλογές των διεθνών επενδυτών παραμένει η Ελλάδα και για το 2026, καθώς η δυναμική της οικονομίας και η ενισχυμένη επενδυτική της εικόνα συνεχίζουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη μεγάλων οίκων του εξωτερικού, όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America και Wood and Company.

Η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, η ισχυρή υπεραπόδοση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τα τελευταία χρόνια και η αυξημένη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων έχουν μεταβάλει σημαντικά το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας.

Θετικές εκτιμήσεις από τη Fitch

Σύμφωνα με την έκθεση της Fitch, η Ελλάδα ανήκει στον περιορισμένο αριθμό χωρών της Ευρώπης που αναμένεται να διατηρήσουν πλεονάσματα και να συνεχίσουν τη μείωση του χρέους έως το 2026. Η χώρα προβλέπεται να έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019–2026, υπερβαίνοντας τις 40 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Morgan Stanley: Σταθερή αναπτυξιακή πορεία

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί αυξημένη αναπτυξιακή δυναμική, με εκτιμώμενους ρυθμούς ανάπτυξης 2% για το 2026 και το 2027, υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, παρατηρεί σημαντική μείωση στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά «δομικά υποτιμημένη», εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

JP Morgan: Στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές η Ελλάδα

Η JP Morgan τοποθετεί τις ελληνικές μετοχές και τις ελληνικές τράπεζες μεταξύ των βασικών επενδυτικών επιλογών για τη νέα χρονιά. Ο δείκτης MSCI Ελλάδας αναμένεται, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, να ενισχυθεί κατά 16% το 2026. Παράλληλα, η χώρα εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2%, με χαμηλό καθαρό έλλειμμα και ισχυρή κερδοφορία στον τραπεζικό τομέα.

Bank of America & Wood and Company: Σταθερή θέση στην EEMEA

Θετική στάση για την Ελλάδα διατηρεί η Bank of America, τονίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί βασική overweight επιλογή στα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών. Αντίστοιχα, η Wood and Company κατατάσσει την ελληνική αγορά στις πιο ελκυστικές για το 2026, επισημαίνοντας την ισχυρή μερισματική απόδοση και το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

UBS: Ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρή δημοσιονομική βάση

Η UBS σημειώνει ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις λίγες αγορές με χαμηλή αποτίμηση και θετικό προφίλ κινδύνου. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2026, ενώ οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και χαμηλούς δείκτες αποτίμησης.

HSBC: Σταθερή άνοδος στο ενδιαφέρον των επενδυτικών κεφαλαίων

Η HSBC διαπιστώνει σταδιακή ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στα διεθνή χαρτοφυλάκια, κυρίως λόγω της ισχυρής εικόνας του τραπεζικού τομέα και της αναβαθμισμένης επενδυτικής αξιοπιστίας της χώρας.

Alpha Finance: Προοπτικές αναβάθμισης σε «ανεπτυγμένη αγορά»

Θετική παραμένει η αξιολόγηση και από την Alpha Finance, η οποία εκτιμά ότι παρά την άνοδο των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε «Developed Market» από FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς η ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές θα ενισχύσει τη ρευστότητα και τις εισροές ξένων επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

