Ισχυρή σεισμική δόνηση στον Ειρηνικό Ωκεανό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το πρωί της Τρίτης τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησιωτικό σύμπλεγμα Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 07:37 (τοπική ώρα), προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, περίπου 153 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Νεϊάφου, η οποία αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Παρά το μεγάλο μέγεθος της δόνησης, το γεγονός ότι το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 237 χιλιόμετρα φαίνεται πως λειτούργησε εκτονωτικά, μειώνοντας την ένταση με την οποία έγινε αισθητός ο σεισμός στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές στις υποδομές των νησιών. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τα διεθνή σεισμολογικά κέντρα για τυχόν μετασεισμική δραστηριότητα.

