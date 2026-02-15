Ισχυρή ζήτηση στον Τουρισμό – 4.200 συνεντεύξεις στην Πάτρα

Με ισχυρή συμμετοχή και περισσότερες από 4.200 συνεντεύξεις ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού που διοργάνωσε το kariera.gr, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο της φιλοξενίας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο My Way Hotel & Events και αποτέλεσε κομβικό σημείο διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, περισσότεροι από 440 ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε επαφή με πάνω από 30 επιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος, πραγματοποιώντας συνολικά άνω των 4.250 συνεντεύξεων σε μία ημέρα -αριθμός που αποτυπώνει την ένταση των αναγκών στελέχωσης.

Η Πάτρα αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό ενός κύκλου εκδηλώσεων που προηγήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, σε μια περίοδο όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις επιταχύνουν τον προγραμματισμό προσλήψεων. Η αυξημένη προσέλευση και ο όγκος συνεντεύξεων λειτουργούν ως πρόδρομος δείκτης της κινητικότητας στην αγορά εργασίας του Τουρισμού, ειδικά σε περιφέρειες εκτός των παραδοσιακών «πρωταθλητών» του κλάδου.

Πέρα από τις συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε συμβουλευτική για βιογραφικά, workshops και ομιλίες σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στη Φιλοξενία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα και υψηλές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών.

Η συμμετοχή μεγάλων ομίλων και διεθνών brands υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει έντονος. Platinum χορηγός της διοργάνωσης ήταν το One&Only Kéa Island, ενώ Gold χορηγός ήταν η Wavemaker Hospitality.

Μεταξύ των εταιρειών που έδωσαν το «παρών» περιλαμβάνονται οι Amanzoe, Four Seasons Resort Mykonos, Mitsis Group, Sani/Ikos Group και TUI, μεταξύ άλλων. Η παρουσία τόσο εγχώριων όσο και διεθνών σχημάτων καταδεικνύει την πολυεπίπεδη ζήτηση — από luxury resorts έως all-inclusive μονάδες και εστιατορικά brands.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι, παρά τη θετική εικόνα των αφίξεων και των εσόδων των τελευταίων ετών, η εύρεση και διατήρηση κατάλληλου προσωπικού παραμένει διαρθρωτική πρόκληση. Διοργανώσεις όπως η Ημέρα Καριέρας λειτουργούν ως μηχανισμός ταχύτερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης, μειώνοντας το χρόνο πλήρωσης θέσεων (time-to-hire) και το λειτουργικό κόστος αναζήτησης προσωπικού.

Η επιλογή της Πάτρας αναδεικνύει και τη δυναμική της Δυτικής Ελλάδας, τόσο ως δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού όσο και ως περιοχή με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον. Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για ακόμη μία απαιτητική σεζόν, η ταχύτητα στελέχωσης και η ποιότητα υπηρεσιών αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το pelop.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



