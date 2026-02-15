Ισχυρή ζήτηση στον Τουρισμό – 4.200 συνεντεύξεις στην Πάτρα

Περισσότεροι από 440 ενδιαφερόμενοι στην εκδήλωση του Kariera.gr. Η τουστική αγορά ψάχνει προσωπικό για τη νέα σεζόν

Ισχυρή ζήτηση στον Τουρισμό - 4.200 συνεντεύξεις στην Πάτρα
15 Φεβ. 2026 16:00
Pelop News

Με ισχυρή συμμετοχή και περισσότερες από 4.200 συνεντεύξεις ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού που διοργάνωσε το kariera.gr, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο της φιλοξενίας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο My Way Hotel & Events και αποτέλεσε κομβικό σημείο διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, περισσότεροι από 440 ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε επαφή με πάνω από 30 επιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος, πραγματοποιώντας συνολικά άνω των 4.250 συνεντεύξεων σε μία ημέρα -αριθμός που αποτυπώνει την ένταση των αναγκών στελέχωσης.

Η Πάτρα αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό ενός κύκλου εκδηλώσεων που προηγήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, σε μια περίοδο όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις επιταχύνουν τον προγραμματισμό προσλήψεων. Η αυξημένη προσέλευση και ο όγκος συνεντεύξεων λειτουργούν ως πρόδρομος δείκτης της κινητικότητας στην αγορά εργασίας του Τουρισμού, ειδικά σε περιφέρειες εκτός των παραδοσιακών «πρωταθλητών» του κλάδου.

Πέρα από τις συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε συμβουλευτική για βιογραφικά, workshops και ομιλίες σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στη Φιλοξενία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα και υψηλές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσιών.

Η συμμετοχή μεγάλων ομίλων και διεθνών brands υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει έντονος. Platinum χορηγός της διοργάνωσης ήταν το One&Only Kéa Island, ενώ Gold χορηγός ήταν η Wavemaker Hospitality.

Μεταξύ των εταιρειών που έδωσαν το «παρών» περιλαμβάνονται οι Amanzoe, Four Seasons Resort Mykonos, Mitsis Group, Sani/Ikos Group και TUI, μεταξύ άλλων. Η παρουσία τόσο εγχώριων όσο και διεθνών σχημάτων καταδεικνύει την πολυεπίπεδη ζήτηση — από luxury resorts έως all-inclusive μονάδες και εστιατορικά brands.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι, παρά τη θετική εικόνα των αφίξεων και των εσόδων των τελευταίων ετών, η εύρεση και διατήρηση κατάλληλου προσωπικού παραμένει διαρθρωτική πρόκληση. Διοργανώσεις όπως η Ημέρα Καριέρας λειτουργούν ως μηχανισμός ταχύτερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης, μειώνοντας το χρόνο πλήρωσης θέσεων (time-to-hire) και το λειτουργικό κόστος αναζήτησης προσωπικού.

Η επιλογή της Πάτρας αναδεικνύει και τη δυναμική της Δυτικής Ελλάδας, τόσο ως δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού όσο και ως περιοχή με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον. Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για ακόμη μία απαιτητική σεζόν, η ταχύτητα στελέχωσης και η ποιότητα υπηρεσιών αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το pelop.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:24 Ο Προμηθέας 2014 έδωσε απαντήσεις στα Ιλίσια και έπιασε 4άδα – Βίντεο
19:20 Πρόταση Τσίπρα στη Βουλή για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής , τι ζήτησε
19:10 Νέο χτύπημα του Δημ. Γιαννακόπουλου: Πού θα γίνει φέτος το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα;
19:00 Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο
18:53 Χαμόγελα για τους ξενοδόχους της Πάτρας
18:46 «Βροχή» από γκολ για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:36 Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Αμεσα 5 δις. για τη Γάζα»
18:29 Πάτρα: «Φούσκωσε» ο ποταμός Γλαύκος, σε επιφυλακή η Περιφέρεια
18:19 Ηττα σοκ για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ από τον Κολοσσό!
18:11 Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»
18:02 Γκαβασιάδης για Ενωση: «Στόχος είναι πλέον τα πλέι-οφ»
18:00 Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση
17:51 Νέα ήττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
17:43 Η «αποκάλυψη» του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του
17:36 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία μέρα για δηλώσεις και έκπτωση 20%
17:27 Παγκόσμια Ημέρα Φιλάθλου με Φανή Χαλκιά στα Κρύα Ιτεών – Φωτογραφίες
17:25 Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στη Λάρισα
17:16 Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία
17:13 Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά
17:03 Πήρε βαθμό η Παναχαϊκή, νίκη-ανάσα η Θύελλα, «γκέλα για Παναιγιάλειο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ