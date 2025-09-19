Ισχυροί άνεμοι «έκλεισαν» τη Μήλο – Τρία πλοία δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το λιμάνι

Σοβαρά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τρία διαφορετικά επιβατηγά-οχηματαγωγά να αδυνατούν να δέσουν στη Μήλο.

Ισχυροί άνεμοι «έκλεισαν» τη Μήλο – Τρία πλοία δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το λιμάνι
19 Σεπ. 2025 15:00
Pelop News

Ισχυροί άνεμοι και δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τη Μήλο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Τρία διαφορετικά πλοία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες εκτός μετακίνησης.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ», που εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Μήλο και Ηράκλειο, ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή ότι η προσέγγιση ήταν επισφαλής. Στο λιμάνι περίμεναν να επιβιβαστούν 51 επιβάτες και 4 οχήματα, ενώ θα αποβιβάζονταν 175 επιβάτες, 13 αυτοκίνητα και 6 δίκυκλα.

Αντίστοιχη ενημέρωση έδωσε και ο πλοίαρχος του «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», που ταξίδευε από Ηράκλειο προς Μήλο και Πειραιά, κρίνοντας αδύνατη την προσέγγιση λόγω των ανέμων. Στη Μήλο περίμεναν να επιβιβαστούν 165 επιβάτες με 17 Ι.Χ. και 7 δίκυκλα, ενώ θα αποβιβάζονταν 14 επιβάτες, 1 όχημα και 2 δίκυκλα.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και με το «ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ 2», που είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Φολέγανδρο προς Μήλο, Σίφνο και Πάρο. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε πως δεν ήταν εφικτό να δέσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να μην επιβιβαστούν 95 επιβάτες, ενώ δεν αποβιβάστηκαν οι 20 που βρίσκονταν ήδη στο πλοίο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, όλοι οι επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα των πλοιοκτητριών εταιρειών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ