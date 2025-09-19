Ισχυροί άνεμοι «έκλεισαν» τη Μήλο – Τρία πλοία δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το λιμάνι

Ισχυροί άνεμοι και δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τη Μήλο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Τρία διαφορετικά πλοία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες εκτός μετακίνησης.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ», που εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Μήλο και Ηράκλειο, ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή ότι η προσέγγιση ήταν επισφαλής. Στο λιμάνι περίμεναν να επιβιβαστούν 51 επιβάτες και 4 οχήματα, ενώ θα αποβιβάζονταν 175 επιβάτες, 13 αυτοκίνητα και 6 δίκυκλα.

Αντίστοιχη ενημέρωση έδωσε και ο πλοίαρχος του «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», που ταξίδευε από Ηράκλειο προς Μήλο και Πειραιά, κρίνοντας αδύνατη την προσέγγιση λόγω των ανέμων. Στη Μήλο περίμεναν να επιβιβαστούν 165 επιβάτες με 17 Ι.Χ. και 7 δίκυκλα, ενώ θα αποβιβάζονταν 14 επιβάτες, 1 όχημα και 2 δίκυκλα.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και με το «ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ 2», που είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Φολέγανδρο προς Μήλο, Σίφνο και Πάρο. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε πως δεν ήταν εφικτό να δέσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να μην επιβιβαστούν 95 επιβάτες, ενώ δεν αποβιβάστηκαν οι 20 που βρίσκονταν ήδη στο πλοίο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, όλοι οι επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα των πλοιοκτητριών εταιρειών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



