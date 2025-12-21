Ισχυροί άνεμοι «γκρέμισαν» φορτηγά και τροχόσπιτα!

21 Δεκ. 2025 18:23
Πολύ ισχυροί άνεμοι πλήττουν το Γουαϊόμινγκ και το Κολοράντο των ΗΠΑ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές.

Ριπές που έφτασαν έως τα 198 χλμ/ώρα και σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες στους αυτοκινητόδρομους καθώς ανατράπηκαν μεγάλα φορτηγά.

Οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν μεγάλους αυτοκινητοδρόμους όπως οι Interstate 80 και Interstate 25 για οχήματα με μεγάλο ύψος, όμως παρά τις προειδοποιήσεις πολλά ημιφορτηγά και τροχόσπιτα συνέχισαν να κινούνται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν δεκάδες από αυτά.

Σύμφωνα με την Wyoming Highway Patrol, μόνο την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν πάνω από 40 περιστατικά ανατροπών, με τα 21 να καταγράφονται την Τρίτη. Σε εννέα από τα περιστατικά αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματισμένους.

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες του Γουαϊόμινγκ και το Κολοράντομ έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε όλη την πολιτεία, με τις συνθήκες να παραμένουν επικίνδυνες και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο χαρακτηριστικό των χειμώνων στην περιοχή, αποτέλεσμα της σύγκρουσης θερμών και ψυχρών αερίων μαζών. Όπως σημειώνουν, οι πιο επικίνδυνοι άνεμοι εμφανίζονται συχνά στις μεταβατικές περιόδους, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει απότομα.

Τα έντονα φαινόμενα συνδέονται με ένα ευρύτερο χειμερινό μετεωρολογικό σύστημα που επηρεάζει μεγάλο μέρος των δυτικών και βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, όπως εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία σε πολλές πολιτείες πέρα από το Γουαϊόμινγκ.

Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περισσότερους ισχυρούς ανέμους και μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, καθιστώντας ακόμα πιο κρίσιμη την τήρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών και των προειδοποιήσεων ασφαλείας για όλους τους οδηγούς.

