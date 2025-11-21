Ισχυρός σεισμός 26 δευτερολέπτων στο Μπανγκλαντές

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών ο σεισμός 5,5 ρίχτερ έπληξε το κέντρο του Μπανγκλαντές.

Ισχυρός σεισμός 26 δευτερολέπτων στο Μπανγκλαντές
21 Νοέ. 2025 8:49
Pelop News

Το κέντρο του Μπανγκλαντές, επλήγη σήμερα Παρασκευή 21/11/2025, από σεισμό μεγέθους 5,5 ρίχτερ,  ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS), ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για έναν σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για θύματα στο στάδιο αυτό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της εθνικής διεύθυνσης υπηρεσιών υγείας, ο Μοϊνούλ Χοσαΐν.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ’ αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

