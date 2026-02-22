Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026 (τοπική ώρα) στα βόρεια παράλια του Βόρνεο, στην περιοχή μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από την Κότα Κιναμπάλου, πρωτεύουσα της πολιτείας Σαμπάχ της Μαλαισίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 633 χιλιόμετρα – ένα πολύ μεγάλο βάθος που εξηγεί την απουσία σοβαρών επιφανειακών επιπτώσεων και την αισθητότητα της δόνησης σε μεγάλη ακτίνα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) των ΗΠΑ ανακοίνωσε άμεσα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι, καθώς το μεγάλο εστιακό βάθος δεν ευνοεί τη δημιουργία παλιρροϊκών κυμάτων.

