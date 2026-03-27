Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία – Χωρίς κίνδυνο για τσουνάμι οι ακτές Χονσού

Συναγερμός σήμανε στις ιαπωνικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης (26.03.2026), μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Χονσού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JMA) και του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5 Ρίχτερ.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 23:18 (τοπική ώρα) με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή του Σανρίκου, περίπου 122 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Γιαμάντα. Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 9,5 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στους επιφανειακούς, ωστόσο η μεγάλη απόσταση από την ακτή λειτούργησε ως «ασπίδα» για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας.

Παρά την ισχύ της δόνησης, η JMA δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, καθησυχάζοντας τους κατοίκους των παραθαλάσσιων νομών. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές σε υποδομές.

