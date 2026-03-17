Ισχυρός σεισμός στην Κούβα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) στην περιοχή της Κούβας τα ξημερώματα της Τρίτης 17 Μαρτίου 2026.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 95 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Γκουαντάναμο, στην επαρχία Γκουαντάναμο, κοντά στις ακτές της θάλασσας Καραϊβικής (περίπου 47 χλμ. νοτιοανατολικά της Μπαρακόα).

Η δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 04:28 π.μ. τοπική ώρα (ώρα Κούβας, GMT-4). Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του EMSC και άλλων σεισμολογικών φορέων, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης στην ίδια περιοχή.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ η περιοχή της ανατολικής Κούβας θεωρείται σεισμογενής λόγω της θέσης της κοντά σε τεκτονικά ρήγματα της Καραϊβικής πλάκας. Οι αρχές της Κούβας και διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

