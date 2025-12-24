Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν: Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Όπως αναφέρεται, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 84 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της περιοχής Donggang, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στους επιφανειακούς.

Διαφορετική εκτίμηση δίνει το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το οποίο κάνει λόγο για σεισμό μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η Ταϊβάν βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, καθώς επηρεάζεται από τη σύγκλιση τεκτονικών πλακών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συχνά σεισμικά φαινόμενα ποικίλης έντασης.

