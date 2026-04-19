Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι Κρήτης

Σεισμική δόνηση με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

19 Απρ. 2026 10:18
Pelop News

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6,2 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαιτέρως αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κρήτης.

