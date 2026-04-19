Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι Κρήτης

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6,2 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαιτέρως αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κρήτης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



