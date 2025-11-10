Ισημερινός: Στους 31 οι νεκροί σε επεισόδια σε φυλακή

Σε τουλάχιστον 31 ανέρχονται οι νεκροί των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν στη φυλακή Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, την Κυριακή 9/11/2025ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Αφού αρχικά ανακοινώθηκε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, η υπηρεσία φυλακών (SNAI) έκανε γνωστό το βράδυ ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί, πολλοί από «ασφυξία».

Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις που έχουν προκαλέσει κάπου 500 θανάτους από το 2021.

Περί τις 03:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο, άκουσαν εκπυρσοκροτήσεις όπλων, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.

Η SNAI έκανε λόγο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα αρχικά για τέσσερις νεκρούς – χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους – και 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά. Αναφέρθηκε επίσης σε επτά «συλλήψεις».

Κατά την ίδια πηγή, οι συγκρούσεις είχαν αφορμή τη «μεταγωγή» ορισμένων από τους κρατούμενους σε νέα «φυλακή υψίστης ασφαλείας» που οικοδομεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα στην παραθαλάσσια επαρχία Σάντα Ελένα (νοτιοδυτικά) κι αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του μήνα.

Το βράδυ, οι αρχές έκαναν λόγο για τον εντοπισμό 27 πτωμάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων «διακριτών» από αυτών που ξέσπασαν τα ξημερώματα. Στην πλειονότητά τους τα θύματα υπέστησαν «ασφυξία» από άλλους, κατά τη SNAI, που άφησε να εννοηθεί ότι απαγχονίστηκαν ή στραγγαλίστηκαν.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατουμένων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.

Λίγες ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού το 2021, όταν ο πρόεδρος Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ. Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ φυλακές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν εκ νέου στον έλεγχο της αστυνομίας.

Ο πιο βαρύς απολογισμός του κύματος βίας στις φυλακές του Ισημερινού είχε καταγραφεί το 2021, όταν 100 και πλέον έγκλειστοι είχαν σφαγιαστεί στο πελώριο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

