Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα

Το ντέρμπι των Δικεφάλων δεν είχε νικητή και γκολ και η μάχη της κορυφής συνεχίζεται. Ο Στρακόσα έπιασε πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12′, ενώ η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τον Κοϊτά και τον Γιόβιτς στο 40′ και στο 90+3′.

Η αετομαχία της Τούμπας έληξε με τις δύο ομάδες να μένουν άσφαιρες και φυσικά να μην υπάρχει νικητής. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είχαν τις τελικές τους για να σκοράρουν, αλλά οι δύο τερματοφύλακες επενέβησαν όπου χρειάστηκε. Οι γηπεδούχοι είχαν ένα πέναλτι του Γιακουμάκη που εξουδευτέρωσε ο Στρακόσα, ενώ η Ένωση είχε δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς.

Στο δέκατο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για πάτημα του Μουκουντί στον Ζαφείρη, που έδωσε ο Όσμερς και ο VAR συμφώνησε μαζί του. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα το έπιασε με σπουδαία επέμβαση (3/3 επεμβάσες από την άσπρη βούλα φέτος).

Η Ένωση έχασε σημαντική ευκαιρία για να σκοράρει στο 40ο λεπτό, αλλά η προσπάθεια του Κοϊτά σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες είχαν τις φάσεις τους για να σκοράρουν, κανείς όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Αποκορύφωμα η κεφαλιά του Γιόβιτς στις καθυστερήσεις που σταμάτησε στο δοκάρι του Παβλένκα. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη στους 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι στους 47 και ο ΠΑΟΚ στους 46 με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Στρακόσα έπιασε το πέναλτι του Γιακουμάκη, ο Κοϊτά είχε δοκάρι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο μέρος, θέλοντας να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ. Ωστόσο η Ένωση ήταν εκείνη που είχε την πρώτη τελική στο ματς με το σουτ του Μαρίν έξω από την περιοχή στο 8′, μετά από κεφαλιά πάσα του Γιόβιτς, όμως η προσπάθεια του Ρουμάνου μέσου της ΑΕΚ πέρασε εκτός.

Στο δέκατο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Στρακόσα το έπιασε και έχει 3/3 επεμβάσεις πέναλτι φέτος στο πρωτάθλημα. Μετά το 20ο λεπτό η ΑΕΚ πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να γίνει περισσότερο απειλητική με κάποιες αντεπιθέσεις ή κάθετες μεταβιβάσεις προς τα καρέ του ΠΑΟΚ.

Ο Μιχαηλίδης σε μια περίπτωση πρόλαβε τον Βάργκα πριν γίνει απειλητικός, ενώ ένα μακρινό σουτ του Μαρίν κόπηκε από την αντίπαλη άμυνα. Στο 35ο λεπτό ο Γιόβιτς απείλησε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από γέμισμα του Γκατσίνοβιτς, αλλά ο Παβλένκα μάζεψε την μπάλα. Σο 40ο λεπτό η Ένωση είχε και δοκάρι με το ωραίο σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ είχε μια ακόμα ευκαιρία για να σκοράρει. Μετά από ωραία κεφαλιά – πάσα του Κοϊτά, ο Μαρίν μπήκε στην περιοχή και έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο Γιόβιτς στις καθυστερήσεις έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, το πλασέ του Οζντόεφ στο 68′ πέρασε εκτός

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος στο δεύτερο μέρος με τον Ζίβκοβιτς να πατάει στην περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά και να πλασάρει, όμως η προσπάθειά του πέρασε αρκετά άουτ. Δύο λεπτά μετά η Ένωση είχε καλή στιγμή για το γκολ. Ο Πήλιος με υπέροχη ατομική ενέργεια, άδειασε τον Ζίβκοβιτς και διένυσε πολλά μέτρα με την μπάλα, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς κι εκείνος με πλασέ έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Στο 54ο λεπτό ο Μιχαηλίδης έγινε απειλητικός με κεφαλιά μετά από κτέλεση κόρνερ του Ζαφείρη, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Στο 57ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε μια κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Ωστόσο προσγειώθηκε άτσαλα κι εξαιτίας αυτής της φάσης πέρασε εκτός.

Ο Λούκα Γιόβιτς στο 61ο λεπτό προσπάθησε να απειλήσει με ψαλιδάκι, μετά από κεφαλιά πάσα του Βάργκα, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Το μακρινό σουτ του Μιχαηλίδη στο 66′ πέρασε αρκετά άουτ.

Στο 68ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε καλή στιγμή για να σκοράρει. Ο Τάισον έστρωσε στον Οζντόεφ μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του Ρώσο πέρασε αρκετά άουτ. Η Ένωση απάντησε στις καλές φάσεις δέκα λεπτά μετά. Ο Κοϊτά με ωραίο τσίμπημα της μπάλας βρήκε τον Γιόβιτς στην περιοχή, εκείνος έκανε το κοντρόλ και το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ.

Στις καθυστερήσεις ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρειμε κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιούμπιτσιτς, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι του Παβλένκα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52′ λ. τρ. Οζντόεφ), Ζαφείρης (86′ Μπιάνκο), Χατσίδης (52′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (64′ λ. τρ. Βίντα), Πήλιος (79′ Πενράις), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (79′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (64′ Κουτέσα), Βάργκα (90+2′ Ζίνι), Γιόβιτς.

