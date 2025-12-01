Ισοπαλία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου: Τελικός Μπέσκου-Χριστόπουλου

Μάχη ψήφο με ψήφο στο Αίγιο για την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, με δύο υποψηφίους να οδηγούνται σε επαναληπτικές εκλογές. Στα Καλάβρυτα, νέα πρόεδρος αναδείχθηκε η Μαρία Σταυροπούλου.

01 Δεκ. 2025 13:00
Pelop News

Ισοπαλία στο Αίγιο και ο «τελικός» την ερχόμενη Κυριακή. Από τους 76 εγγεγραμμένους δικηγόρους ψήφισαν οι 71. Τα 70 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα.

Η καταμέτρηση ανέδειξε ισοπαλία στην 1η θέση, με τον μέχρι τώρα πρόεδρο Γιώργο Μπέσκο να συγκεντρώνει 25 ψήφους και τον Απόστολο Χριστόπουλο επίσης 25. Ο Αλέξανδρος Μανωλόπουλος έλαβε 20 ψήφους και έμεινε «εκτός».

Οι δύο πρώτοι -Μπέσκος και Χριστόπουλος- περνούν στον β΄ γύρο την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου για την επόμενη τετραετία.

Για μέλη υποψήφιοι ήταν Αποστόλης Ζεντέφης, Σεμίνα Μπολοβίνη, Εύη Παπαδοπούλου και Χρήστος Φραντζής. Από αυτούς δεν εκλέγεται η κ. Μπολοβίνη. Επίσης, δεν εκλέγεται ο κ. Μανωλόπουλος που ήρθε τρίτος στην ψηφοφορία για πρόεδρος, ενώ τη δεύτερη θέση θα λάβει αυτός που δεν θα εκλεγεί πρόεδρος, μεταξύ των κ. Μπέσκου και Χριστόπουλου.

Η Μ. Σταυροπούλου πρόεδρος στους δικηγόρους Καλαβρύτων

Μαρία Σταυροπούλου

Αλλαγή σελίδας για τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων. Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε νικήτρια των χθεσινών εκλογών, συγκεντρώνοντας 8 ψήφους έναντι 5 του συνυποψηφίου της, Παναγιώτη Κουρή.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και των 13 δικηγόρων-μελών του Συλλόγου.

Η κ. Σταυροπούλου είναι νυν αντιδήμαρχος του Δήμου Αιγιαλείας, με χαρτοφυλάκιο τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.

Νέοι σύμβουλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων ο Γεώργιος Πέντζιας και ο Σταύρος Σταυρόπουλος.

 

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
