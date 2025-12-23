«Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;», επίθεση της Ζαχάροβα στο CNN

Τη δική της απάντηση με τον…τρόπο της έδωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο CNN αναφορικά με ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του αμερικανικού μέσου, όπου τίθεται το ερώτημα αν οι τάρανδοι της Λαπωνίας, κινδυνεύουν με αφανισμό από τους ρωσικούς λύκους.

Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ στη Ryanair για κατάχρηση

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η Ζαχάροβα έγραψε:

«Συγχαρητήρια που φτάσατε ακόμη χαμηλότερα!

Τώρα οι κυρώσεις προφανώς θα στοχεύσουν τους Ρώσους λύκους, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN και Φινλανδούς ειδικούς, τρομοκρατούν τους ταράνδους της Λαπωνίας.

Η λογική είναι σαφής: όποιος δεν παίρνει δώρο από τον Άγιο Βασίλη θα πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι οι Ρώσοι φταίνε, ακόμα κι αν είναι οι λύκοι.

Ίσως αυτή είναι η εκδίκηση των ζώων της Δύσης για τα γουρουνάκια;».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το CNN, επικαλούμενο Φινλανδούς εμπειρογνώμονες, σε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι «τάρανδοι του Άγιου Βασίλη» απειλούνται. Φταίνε οι λύκοι της Ρωσίας;» έκανε λόγο για τις ανησυχίες κτηνοτρόφων ταράνδων στη Λαπωνία από αυξανόμενες επιθέσεις λύκων, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από τη Ρωσία. Η έκθεση συνέδεσε το πρόβλημα με τις συνέπειες της ουκρανικής κρίσης.

Αναφορικά με τη λέξη γουρουνάκια που χρησιμοποιεί στο τέλος της ανάρτησής της η Ζαχάροβα, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μάλλον προέρχεται από παλιότερη ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών της ΕΕ.

