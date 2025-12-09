Ισόβια κάθειρξη στον εκτελεστή του τοπογράφου και 9 χρόνια στον συνεργό του

Ο 45χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έρευνα για τον μεσίτη της Μυκόνου για ηθική αυτουργία

09 Δεκ. 2025 17:35
Pelop News

Με ισόβια, αλλά και επιπλέον έξι χρόνια κάθειρξη τιμώρησε το δικαστήριο τον φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου και 9 χρόνια κάθειρξη συνολική ποινή, στον κατηγορούμενο συνεργό του, χωρίς αναστολή.

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο

Νωρίτερα το δικαστήριο, έκρινε τους δύο κατηγορούμενους ένοχους για τη δολοφονία του τοπογράφου κατά πλειοψηφία 6-1. Πρόκειται για τον 45χρονο φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου και τον 48χρονο κατηγορούμενο συνεργό του.

Ο 45χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 51χρονου με δύο πιστόλια και περισσότερες από είκοσι σφαίρες, ενώ ο 48χρονος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στη δολοφονία, καθώς φέρεται να αγόρασε στα στοιχεία του το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο φόνο και επίσης φέρεται να βοήθησε τον 45χρονο μετά το έγκλημα με τη μετακίνηση των οχημάτων.

Στην καταδικαστική απόφαση και για τους δύο κατηγορούμενους μειοψήφισε ένας από τους τέσσερις ενόρκους.

Χθες, σε μια πρόταση- καταπέλτης, η εισαγγελέας της έδρας είχε μιλήσει για «ανθρωποκτονία κατά παραγγελία» εκτελεσμένη απο τον 45χρονο με πιθανό ηθικό αυτουργό έναν πολύ γνωστό μεσίτη της Μυκόνου, για τον οποίο ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία και τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του. Όπως ανέφερε η Μαρία Καραμανώλη, ο πασίγνωστος επιχειρηματίας της Μυκόνου ήταν «ο μόνος που είχε τέτοια διένεξη με το θύμα».

Δάκρυα ανακούφισης και δικαίωσης από τους συγγενείς και φίλους του 51χρονου θύματος που έδιναν συνεχές «παρών» στη δικαστική αίθουσα.

Ζητείται έρευνα για μεσίτη Μυκόνου
Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Αθηνών για να ξεκινήσει έρευνα για ενδεχόμενη συμμετοχή στο στυγερό έγκλημα, του μεσίτη από τη Μύκονο και ενός λογιστή που προμήθευσε με πλαστα ΑΦΜ τον 48χρονο φερόμενο ως συνεργό, για να αγοράσει το αυτοκίνητο του εγκλήματος.

«Το δικαστήριο διαβιβάζει πρακτικά και απόφαση δίκης, εκθέσεις ανάλυσης, μαρτυρικές καταθέσεις προδικασίας και e mail μεσίτη, προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχική τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τον μεσίτη και λογιστή Π.», ανέφερε η Πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ανοίγοντας το δρόμο για νέα έρευνα για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του 51χρονου τοπογράφου.

