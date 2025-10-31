Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ

Οι συγγενείς των θυμάτων είχαν αναρτήσει τις φωτογραφίες των δικών τους έξω από το γυμναστήριο που φιλοξένησε την ακροαματική διαδικασία

Συνολικά 11 άνθρωποι καταδικάσθηκαν σε ποινές ισόβιας κάθειρξης για την φωτιά στο ξενοδοχείο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην βόρεια Τουρκία.

Η φωτιά στο χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, ανάμεσά τους 36 παιδιά, τον περασμένο Ιανουάριο, με το δικαστήριο του Μπόλου να ανακοινώνει σήμερα 31 Οκτωβρίου τις ποινές.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του και διευθυντής του ξενοδοχείου που βαρύνονται με πλήθος παραλείψεων στον τομέα της ασφάλειας.

Αναπληρωτής του δημάρχου του Μπόλου και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης καταδικάσθηκαν επίσης σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τριάντα δύο κατηγορούμενοι, 20 από τους οποίους τελούσαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, κάθησαν στο εδώλιο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο συναγερμός πυρκαγιάς στο Grand Kartal δεν λειτούργησε τη νύχτα της τραγωδίας και ορισμένες από τις εγκαταστάσεις αερίου δεν πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

«Είχαμε τακτικές επιθεωρήσεις», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Χαλίτ Εργκιούλ, που καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, επιρρίπτοντας το σφάλμα στην εταιρεία παροχής του φυσικού αερίου.

«Δεν επέτρεπα ούτε πυροτεχνήματα μπροστά στο ξενοδοχείο σε γάμους για να προλάβω θανάτους πουλιών», είπε.

Οι επιζώντες και οι συγγενείς των θυμάτων έδωσαν, συχνά πνιγμένοι στο κλάμα, τις μαρτυρίες τους για τα γεγονότα εκείνης της νύκτας της 21ης Ιανουαρίου όταν το ξενοδοχείο καταστράφηκε από τη φωτιά που ξεκίνησε από ένα από τα εστιατόρια.

«Πηγαίνω στο νεκροταφείο κάθε πρωί. Κανένας ψυχολόγος δεν μπορεί να κατευνάσει τέτοιον πόνο», δήλωσε ο Χιλμί Αλτίν, που έχασε την σύζυγο και την 9χρονη κόρη του.

Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου Grand Kartal, που φιλοξενούσε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς, δημοσιογράφους, αθλητές.

Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τις οικογένειές τους την ημέρα της καταστροφής.
