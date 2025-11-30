Ισπανία: 12χρονοι κέρδισαν ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών και τους είπαν «να πλύνουν πιάτα»

Ομάδα ποδοσφαίρου 12χρονων αγοριών στην Ισπανία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν, μετά τη νίκη τους με 8-0, είπε στις νεαρές αντιπάλους τους να «πάνε να πλύνουν τα πιάτα».

Η Velarde FC of Muriedas, ομάδα νέων στα τοπικά πρωταθλήματα της Ισπανίας, συνέτριψε με 8-0 τη γυναικεία Monte Soccer Féminas.

Ωστόσο, αντί για ένα απλό αθλητικό αποτέλεσμα, ο αγώνας εξελίχθηκε σε καταιγίδα αντιδράσεων όταν οι 12χρονοι νικητές δημοσίευσαν φωτογραφία από τα αποδυτήρια με το hashtag #gowashthedishes, λέγοντας ουσιαστικά στις αντιπάλους τους να «πάνε να πλύνουν τα πιάτα».

Καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά: Η ανακοίνωση της Ισπανικής Ένωσης για την Ισότητα στον Αθλητισμό

Η Ισπανική Ένωση για την Ισότητα στον Αθλητισμό καταδίκασε δημόσια το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για έλλειψη σεβασμού, αλλά για ξεκάθαρη ταπείνωση των κοριτσιών.

Η ανακοίνωση μιλά για «προσβολή, δυσφήμιση και υποτίμηση» των νεαρών αθλητριών και θέτει το ερώτημα για το ποιος τελικά ευθύνεται όταν τέτοια σχόλια περνούν ατιμώρητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ASESPAI (@asespai_espana)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ποιος πρέπει να αναλάβει δράση;

Το να ξυπνάς και να διαβάζεις πως μερικά 12χρονα αγόρια από την Velarde F.C. είπαν σε μια ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου C.D.E. Monte Soccer Women παρόμοιας ηλικίας να «πάνε στην κουζίνα» είναι απολύτως σοκαριστικό.

Έπαιζαν έναν αγώνα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα κοριτσιών εκεί. Οι ομάδες κοριτσιών, μέχρι το επίπεδο U12, παίζουν εναντίον των αγοριών. Έχασαν με 0-8. Και τα αγόρια τους είπαν να «πάνε στην κουζίνα να πλύνουν τα πιάτα».

Αυτή η ανάρτηση απευθύνεται στους προπονητές, τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους νέους που πιστεύουν ότι η ισότητα είναι ήδη δεδομένη.

Τα αγόρια όχι μόνο έδειξαν ασέβεια στους αντιπάλους τους ανεξαρτήτως φύλου, κάτι που είναι κατακριτέο από μόνο του, αλλά το χειρότερο είναι ότι τους δυσφήμισαν, τους προσέβαλαν και τους ταπείνωσαν λέγοντάς τους να «πάνε στην κουζίνα». Ποιος φταίει που αυτό το σχόλιο έμεινε ατιμώρητο; Ο σύλλογος; Οι οικογένειες; Οι εκπαιδευτικοί; Η πολιτιστική κληρονομιά; Η κοινωνία στο σύνολό της;

Δεν είμαστε κριτές, ούτε προσποιούμαστε ότι είμαστε. Αυτή είναι απλώς μια αναφορά της κατάστασης, ελπίζοντας ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Παρόλα αυτά, νιώσαμε την υποχρέωση να την φέρουμε στην προσοχή όλων, ελπίζοντας ότι ο καθένας θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί».

Η αντίδραση του συλλόγου: «Ετοιμάζουμε εκπαιδευτική ομιλία για όλους τους παίκτες μας»

Μετά τον σάλο, το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας των αγοριών ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική ομιλία για όλους τους αθλητές της ακαδημίας, εστιάζοντας σε ζητήματα ισότητας, σεβασμού και σωστής χρήσης των social media.

Ο πρόεδρος, Χοσέ Πεδρόσα, ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά των παικτών δεν εκφράζει τον σύλλογο και ότι στόχος τους είναι η ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

«Αγαπητή οικογένεια της Velarde, στον ποδοσφαιρικό σύλλογο μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στους παίκτες μας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Με αυτό το πνεύμα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ετοιμάζουμε μια εκπαιδευτική ομιλία για όλους τους παίκτες του συλλόγου.

Στόχος αυτής της συνεδρίας θα είναι η αντιμετώπιση δύο θεμελιωδών θεμάτων στην αθλητική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μας: 1. Ισότητα και σεβασμός στον αθλητισμό, βασικές αξίες για την οικοδόμηση ενός υγιούς, ασφαλούς και εμπλουτιστικού περιβάλλοντος για όλους. 2. Ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητά τους, παρέχοντας εργαλεία για υπεύθυνη και συνειδητή χρήση σε ένα βασικό στάδιο ανάπτυξης.

Τις επόμενες ημέρες, θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία, την τοποθεσία, τον ομιλητή και την καθορισμένη ώρα για το ποδόσφαιρο 8×8 και την επόμενη συνεδρία για το ποδόσφαιρο 11×11. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τη συνεχή δέσμευσή σας στην εκπαίδευση και την ευημερία των νεαρών αθλητών μας. Με εκτίμηση, Ποδοσφαιρικός σύλλογος Velarde».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



