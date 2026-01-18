Ισπανία: Νομοσχέδιο για αυστηρό έλεγχο των deepfake και της χρήσης εικόνων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε αυστηρότερη θεσμική παρέμβαση για τον έλεγχο των deepfake και της κατάχρησης εικόνων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά η Ισπανία. Το υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ενέκρινε νομοσχέδιο που ενισχύει την προστασία της ιδιωτικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους ανηλίκους, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για περιορισμό του μη συναινετικού σεξουαλικού περιεχομένου που παράγεται με ΤΝ.

Το νομοσχέδιο ορίζει τα 16 έτη ως ελάχιστη ηλικία συναίνεσης για τη χρήση της εικόνας ενός προσώπου και θέτει αυστηρούς περιορισμούς στην επαναχρησιμοποίηση φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, καθώς και σε φωνές ή απεικονίσεις που δημιουργούνται με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς άδεια.

Ευρωπαϊκή πίεση για ποινικοποίηση

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει θέσει ως στόχο έως το 2027 όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ποινικοποιήσει τη δημιουργία και διακίνηση deepfake σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση.

«Το γεγονός ότι κάποιος μοιράζεται προσωπικές ή οικογενειακές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα σε άλλο περιεχόμενο», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνος, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή δημοσιότητα δεν αναιρεί τα δικαιώματα προσωπικότητας.

Περιορισμοί σε εμπορική χρήση ΤΝ

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει απευθείας και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθιστώντας παράνομη τη χρήση εικόνας ή φωνής προσώπου που δημιουργείται μέσω ΤΝ για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς ρητή συναίνεση.

Παράλληλα, προβλέπεται εξαίρεση για δημιουργικές, σατιρικές ή φανταστικές χρήσεις, ιδίως όταν αφορούν δημόσια πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται με σαφήνεια πως το περιεχόμενο έχει παραχθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έρευνες και ανησυχίες

Η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου εργαλείων ΤΝ, όπως το chatbot Grok του Έλον Μασκ, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ισπανικών Αρχών για πιθανή εμπλοκή στη δημιουργία άσεμνων deepfake εικόνων.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κυβέρνηση ζήτησε από τις εισαγγελικές Αρχές να εξετάσουν αν ορισμένα παραγόμενα μέσω ΤΝ περιεχόμενα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παιδική πορνογραφία, ζήτημα που, σύμφωνα με το Reuters, βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, πριν επιστρέψει στο υπουργικό συμβούλιο για την τελική έγκριση και κατατεθεί προς ψήφιση στο ισπανικό κοινοβούλιο.

