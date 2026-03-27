Ισπανία: Πολιτική και κοινωνική θύελλα για την ευθανασία της 25χρονης Νοέλια

Στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης βρίσκεται η Ισπανία μετά την είδηση του θανάτου της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο, η οποία έλαβε υποβοηθούμενη αυτοκτονία το απόγευμα της Πέμπτης σε εξειδικευμένο κέντρο στο Σαν Πέρε ντε Ρίμπες της Βαρκελώνης. Η υπόθεση, που διήρκεσε 601 ημέρες στις δικαστικές αίθουσες, έφερε αντιμέτωπη την επιθυμία της νεαρής γυναίκας με τις προσπάθειες του πατέρα της και συντηρητικών οργανώσεων να αποτρέψουν τη διαδικασία.

Το υπόβαθρο της τραγωδίας

Η Νοέλια Καστίγιο είχε μείνει παραπληγική το 2022, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που ακολούθησε τον ομαδικό βιασμό της. Έκτοτε, η ίδια διεκδικούσε νομικά το δικαίωμα στην ευθανασία, μια μάχη που ολοκληρώθηκε χθες, παρά τις έντονες πιέσεις του οικογενειακού της περιβάλλοντος και της οργάνωσης Abogados Cristianos.

Λίγο πριν την προγραμματισμένη διαδικασία, η παιδική της φίλη, Κάρλα Ροντρίγκεζ, επιχείρησε σε κατάσταση σοκ να εισέλθει στο κέντρο για να μεταπείσει την 25χρονη. Η ασφάλεια του κτιρίου δεν της επέτρεψε την είσοδο, ενώ την ίδια ώρα έξω από το κέντρο υγείας είχαν συγκεντρωθεί μέλη θρησκευτικών οργανώσεων, πραγματοποιώντας αγρυπνία με προσευχές και συνθήματα συμπαράστασης.

Πολιτική και θρησκευτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση προκάλεσε «σεισμό» και στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Το κόμμα Vox: Χαρακτήρισε τη διαδικασία «κρατική εκτέλεση», με την εκπρόσωπό του, Ιζαμπέλ Πέρεζ Μονίνο, να καταγγέλλει το κράτος ότι «γύρισε την πλάτη σε ένα θύμα».

Η Εκκλησία: Ο πρόεδρος της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, Λουίς Αργουέγιο, έκανε λόγο για «κοινωνική ήττα», τονίζοντας ότι η πραγματική ανακούφιση στον πόνο δεν μπορεί να είναι η αυτοκτονία.

Η Κυβέρνηση: Η πρόεδρος του Κογκρέσου, Φρανσίνα Αρμενγκόλ, παρενέβη για να αφαιρεθούν ακραίοι χαρακτηρισμοί από τα πρακτικά της Βουλής, υπερασπιζόμενη το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η οργάνωση Abogados Cristianos υποστηρίζει ότι η περίπτωση της Νοέλια αναδεικνύει «σοβαρές αδυναμίες» στη νομοθεσία περί ευθανασίας, ενώ συγκεντρώσεις στη μνήμη της πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



