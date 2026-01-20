Ισπανία σιδηροδρομικό δυστύχημα: Αγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων, στους 40 οι νεκροί

Παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, στην Ισπανία.

20 Ιαν. 2026 9:21
Pelop News

Με τον αριθμό των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία να αυξάνεται φτάνοντας στους 40, συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών, για την αιτία της σιδηροδρομικής τραγωδίας, το βράδυ της Κυριακής 18/01/2026.

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία: Στους 40 οι νεκροί, σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια, φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς η κατάσταση των βαγονιών που κατέληξαν σε τάφρο, δημιουργούν φόβους ότι μπορεί κάποιοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Δραματικές είναι οι εκκλήσεις συγγενών που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς είναι ακόμη αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε για πλήρη διαλεύκανση, ενώ ενισχύεται η εκδοχή για ελαττωματικό σύνδεσμο σιδηροτροχιάς.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που λειτουργούσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε πηγή στο Reuters. H πληροφορία για κενό λόγω ελαττωματικού συνδέσμου στη σιδηροτροχιά θεωρείται πλέον το «κλειδί» για τις έρευνες.

Το συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, Semaf, από τον Αύγουστο, προειδοποιούσε με επιστολή του στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, Adif, ότι απαιτείται μείωση του ορίου ταχύτητας, αναφέροντας, μάλιστα, δονήσεις σε πολλά δρομολόγια.

