Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία – Πέθανε ακόμη ένας τραυματίας

Στους 46 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, έπειτα από τον θάνατο ακόμη ενός επιβάτη που νοσηλευόταν. Ο τραυματίας υπέκυψε την Παρασκευή (30/1), ανεβάζοντας εκ νέου τον απολογισμό της τραγωδίας που σημειώθηκε στις 18 Ιανουαρίου και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές Αρχές, το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Βασίλισσα Σοφία» στην Κόρδοβα, όπου νοσηλευόταν από την ημέρα του δυστυχήματος. Η Ανδαλουσία παραμένει συγκλονισμένη από το συμβάν, καθώς πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών στην Ισπανία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκαν κοντά στη μικρή πόλη Αδαμούθ, στον άξονα Μαδρίτης–Σεβίλης. Τα βαγόνια ολίσθησαν σε παρακείμενες γραμμές και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, συρμός της δημόσιας εταιρείας Renfe έφτασε στο σημείο και έπεσε πάνω τους.

Τη στιγμή της σύγκρουσης και τα δύο τρένα κινούνταν με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα και μετέφεραν συνολικά 480 επιβάτες, γεγονός που εξηγεί και το μέγεθος της καταστροφής.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ειδικούς να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα λεπτά πριν από το δυστύχημα. Το σενάριο που εξετάζεται ως επικρατέστερο σε αυτή τη φάση είναι να υπήρξε αστοχία σε σύνδεσμο των σιδηροτροχιών λίγο πριν από την εκτροπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



