Ισπανία: Συνελήφθη η οικιακή βοηθός του Κασίγιας για κλοπή 5 πανάκριβων ρολογιών

Τα αντικατέστησε με απομιμήσεις την ώρα που καθάριζε το σπίτι του πρώην άσου της Ρεάλ

24 Οκτ. 2025 22:57
Pelop News

Στην Ισπανία η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της οικιακής βοηθού του Ίκερ Κασίγιας για κλοπή πέντε ρολογιών μεγάλης αξίας από το σπίτι του πρώην τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ίκερ Κασίγιας στις 16 Οκτωβρίου αντιλήφθηκε την απουσία των ρολογιών του και το κατήγγειλε στην αστυνομία. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν πολύ γρήγορα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι οι δύο δράστες θα έφευγα από τη χώρα. Αυτή η πληροφορία, οδήγησε την αστυνομία στη σύλληψή τους στις 21 Οκτωβρίου.

Η οικιακή βοηθός ήταν άτομο εμπιστοσύνης του Ισπανού και αυτό την έκανε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Αντικατέστησε τα ρολόγια με απομιμήσεις την ώρα που καθάριζε το σπίτι. Ο Κασίγιας όμως, ως γνώστης και λάτρης των ρολογιών κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Δύο από τα πέντε ρολόγια του Ισπανού παλαίμαχου της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας έχουν ανακτηθεί και συνεχίζεται η έρευνα για τα άλλα τρία.
