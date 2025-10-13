Ισπανία – Βιτόρια: Ακροδεξιοί είχαν συγκεντρωθεί για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο – Έγιναν επεισόδια

Σοβαρα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) σε κεντρική πλατεία της Βιτόριας στην Ισπανία, όταν ακροδεξιοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία και άλλα άτομα με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν 19 συλλήψεις, τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από οπαδούς του Ισπανού στρατηγού και δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του, οι οποίοι έκαναν φασιστικούς χαιρετισμούς και κυμάτιζαν κόκκινες και χρυσές ισπανικές σημαίες.

Ανήκουν στην «Φάλαγγα» (Falange), ένα φασιστικό κόμμα που διεκδικεί την κληρονομιά της «Ισπανικής Φάλαγγας», η οποία ιδρύθηκε το 1933 και ήταν πυλώνας του καθεστώτος Φράνκο. Το κόμμα ήρθε να υπερασπιστεί την «ενότητα της Ισπανίας» λόγω της ημέρας.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κουκουλοφόροι αντιδιαδηλωτές και συγκρούστηκαν με τους ακροδεξιούς. Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η Αστυνομία της Βιτόριας χρειάστηκε να παρέμβει, καθώς οι διαδηλωτές χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με κοντάρια, σημαίες, ακόμα και με καρέκλες και παγκάκια, ενώ χρησιμοποίησαν φωτοβολίδες και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων.

Antifas attaccano con la connivenza della Polizia corteo della falangista spagnola concentrati a Vitoria in occasione della la festa nazionale. Ciò che non avevano previsto era la risposta energerica dei falangisti, che respingeva l’attacco e gli Antifas costretti a battere in… pic.twitter.com/4449qrjTDk — NazionalistiItaliani🇮🇹 (@nazionalistital) October 13, 2025

Η Αστυνομία των Βάσκων δήλωσε πως προχώρησε στη σύλληψη 17 ατόμων για διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά από αντιπαραθέσεις «ριζοσπαστικών ομάδων».

Περίπου 20 αστυνομικοί υπέστησαν «ελαφρά τραύματα» και το ιατρικό προσωπικό περιμάζεψε τους τραυματίες διαδηλωτές στο χώρο, πρόσθεσε η αστυνομία σε δήλωσή της.

El centro de Vitoria se ha convertido este mediodía en el escenario de una batalla campal que se ha saldado con al menos 17 personas detenidas y una veintena de ertzainas heridos leves. pic.twitter.com/wPRVkbi8oY — Hoople (@hoopleapp) October 13, 2025



Ποιος ήταν ο Φρανσίσκο Φράνκο

Ο Φρανσίσκο Φράνκο (1892–1975) ήταν Ισπανός στρατηγός και πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία ως δικτάτορας από το 1939 έως τον θάνατό του το 1975. Ανέλαβε την εξουσία ύστερα από στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στη Δεύτερη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία της 18ης Ιουλίου 1936 και του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου (1936-39) που ακολούθησε.

Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο – Δείτε βίντεο

Ο δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο

Το καθεστώς του Φράνκο ήταν αυταρχικό, αντικομμουνιστικό και εθνικιστικό, με στενή σύνδεση με την Καθολική Εκκλησία και βασιζόταν σε αυστηρή καταστολή των πολιτικών ελευθεριών και των εθνοτικών ταυτοτήτων, όπως των Βάσκων και των Καταλανών.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο Φράνκο εγκαθίδρυσε ένα μονοκομματικό καθεστώς με την «Falange Española» ως επίσημο κρατικό κόμμα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι φυλακίζονταν, εκτελούνταν ή εξορίζονταν.

Αν και το καθεστώς του συνεργάστηκε ιδεολογικά με τον ιταλικό φασισμό και τον ναζισμό στα πρώτα χρόνια, παρέμεινε ουδέτερο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η χώρα απέφυγε την άμεση συμμετοχή.

Ο Φράνκο πέθανε το 1975, και με τον θάνατό του άνοιξε ο δρόμος για τη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, υπό τον βασιλιά Χουάν Κάρλος. Ωστόσο, η κληρονομιά του παραμένει βαθιά διχαστική στην ισπανική κοινωνία μέχρι και σήμερα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



