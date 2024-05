Ισραήλ: Ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την επιχείρηση στη Τζαμπάλια ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις μάχης στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Κατέστρεψαν 10 χιλιόμετρα σηράγγων και αρκετά εργαστήρια κατασκευής όπλων κατά τη διάρκεια ημερών με έντονες μάχες, που περιελάμβαναν πάνω από 200 αεροπορικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Στο νότιο άκρο της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις που πραγματοποιούν επίθεση στη Ράφα βρήκαν εκτοξευτήρες ρουκετών και άλλα όπλα καθώς και σήραγγες που κατασκευάστηκαν από τη Χαμάς στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον στρατό. Ισραηλινά στρατεύματα με τη συνδρομή τεθωρακισμένων έχουν στόχο να διαλύσουν τους σχηματισμούς μάχης της Χαμάς στην πόλη, που βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Appalling behaviour of guttersnipes, as israeli gunmen and tanks open direct fire on displaced Palestinian civilians in Jabalia camp, north Gaza pic.twitter.com/Pn4bFmmw93

Σε επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις δύο και πλέον εβδομάδες σφοδρών εχθροπραξιών στην Τζαμπάλια, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματα ολοκλήρωσαν την επιχείρησή τους και αποσύρθηκαν για να ετοιμάσουν άλλες επιχειρήσεις στη Γάζα.

Κατά την επιχείρηση, τα στρατεύματα ανέκτησαν τα πτώματα επτά εκ των 250 ομήρων που απήγαγαν οι ένοπλοι υπό τη Χαμάς όταν εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα περίπου 1.200 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό της ισραηλινής πλευράς.

Amidst the ruins left by the Israeli occupation’s complete devastation prior to its withdrawal from Jabalia camp, the Palestinian residents display unwavering resilience. pic.twitter.com/gDEKo33hWY

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 31, 2024