Ισραήλ: Ανακοίνωσε τον θάνατο αξιωματικού που θεωρούνταν όμηρος της Χαμάς ΦΩΤΟ

Οι δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι ένας Ισραηλινοαμερικανός Αξιωματικός Τεθωρακισμένων είναι νεκρός.

Για περισσότερο από ένα χρόνο οι συγγενείς του πίστευαν ότι κρατούνταν όμηρος από την Χαμάς.

Ειδικότερα, το στρατιωτικό Σώμα Ραββίνων του Ισραήλ στρατού απέκτησε νέες πληροφορίες για τον Ίλαρχο Ομέρ Μαξίμ Νιούτρα και ανακοίνωσε ότι ο 21χρονος στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Μέχρι πρότινος, η οικογένειά του πίστευε ότι είναι ζωντανός και ήταν όμηρος της Χαμάς. Ο νεαρός Ίλαρχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ και πριν λίγα χρόνια μετανάστευσε στο Ισραήλ, κατατάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και αφού αποφοίτησε από την Σχολή Τεθωρακισμένων, υπηρέτησε ως διοικητής ουλαμού στην 77η Επιλαρχία της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

The IDF announces the death of Cpt. Omer Maxim Neutra, 21, who was killed and abducted by Hamas on October 7, 2023.

Neutra, a lone soldier from New York, served as a tank platoon commander in the 7th Armored Brigade’s 77th Battalion.

