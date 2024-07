Ισραήλ: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο ΒΙΝΤΕΟ

Στις 3 Ιουλίου 2024, έλαβε χώρα επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Ισραήλ, στην πόλη Καρμιέλ, προκαλώντας φόβους για τρομοκρατία στη χώρα.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Καρμιέλ στο βόρειο Ισραήλ και ένας από τους δυο τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε εξουδετερωθεί και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της.

Σύμφωνα με το newsit, η περιγραφή ενός γιατρού που κλήθηκε να προσφέρει βοήθεια είναι σοκαριστική… «Όταν έφτασα στο εμπορικό κέντρο με έστειλαν στον δεύτερο όροφο. Είδα δυο θύματα, άνδρες γύρω στα 20, ξαπλωμένους κοντά στους πάγκους με διαπεραστικά τραύματα, ο ένας ήταν αναίσθητος.

Another terrorist attack in the north Karmiel in a mall a stabbing by Terrorists Palestinians from the make believe land ! pic.twitter.com/Xgh60BrZ9h

— Stealth Medical (@StealthMedical1) July 3, 2024