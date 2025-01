Ισραήλ: Έφεδρος έδινε στο Ιράν πληροφορίες για το Iron Dome

Κατηγορίες εναντίον δύο εφέδρων του ισραηλινού στρατού (IDF) για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση, άσκησε δικαστήριο της Χάιφα.

Οι Γιούρι Ελιάσφοβ και Γκεόργκι Αντρέγιεβ, αμφότεροι ηλικίας 21 ετών και κάτοικοι του προαστίου Κιριάτ Γιάμ της Χάιφα, κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα που περιλαμβάνουν την επαφή με ξένο πράκτορα, τη μεταφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών και την παροχή βοήθειας στον εχθρό κατά τη διάρκεια πολέμου.

Two Israeli citizens, Yuri Eliasfov and Georgi Andreev, arrested for spying for Iran.

Eliasfov, an ex-Air Defence Unit member, shared classified info. Iranian operatives reportedly recruited through social media.#Israel #Iran pic.twitter.com/UF0uhH5W3n

