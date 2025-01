Ισραήλ – Γάζα: Η απελευθέρωση των ομήρων και οι πρώτες συνομιλίες με τους συγγενείς τους ΒΙΝΤΕΟ

Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς στα πλαίσια της συμφωνίας εκεχειρίας βρίσκονται στο Ισραήλ. Η Έμιλι Νταμάρι, η Ρόμι Γκόνεν και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος.

«Η Εμιλι, η Ντόρον και η Ρόμι έχουν επιτέλους πάρει τον δρόμο για τα σπίτια τους», δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. «Είναι μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης», συμπλήρωσε.

Αρχικά οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό από μέλη της Χαμάς και στη συνέχεια η οργάνωση τις παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που οι τρεις γυναίκες παραδόθηκαν στον στρατό.

The IDF releases footage showing the moment the Red Cross handed over hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher to special forces in the Gaza Strip. pic.twitter.com/8Ht21aXRfM

Η βιντεοκλήση της Έμιλι Νταμάρι με συγγενείς της και το τραύμα στο χέρι

Όπως αναφέρει το timesofisrael.com, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν την Έμιλι Νταμάρι σε βιντεοκλήση με μέλη της οικογένειάς της, μετά τη συνάντηση με τη μητέρα της. Η Έμιλι βρισκόταν σε εγκαταστάσεις των IDF για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στις εικόνες η Έμιλι έχει έναν επίδεσμο στο χέρι της, αφού είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, έχασε δύο δάχτυλα.

Στο μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητας και οι πρώτες φωτογραφίες των ομήρων με τους συγγενείς τους.

Former hostage Emily Damari on a video call with her family after meeting with her mother at an IDF facility near the Gaza border. pic.twitter.com/SK3SDLW3xI

