Ισραήλ – Ιράν: Στενή παρακολούθηση των διαδηλώσεων και φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται και η αιματηρή καταστολή προκαλεί έντονες ανησυχίες για αποσταθεροποίηση και ενδεχόμενη περιφερειακή σύγκρουση. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή (11/1/2026) ότι το Ισραήλ «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις, στον απόηχο και των απειλών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο λαός του Ισραήλ, ολόκληρος ο κόσμος, θαυμάζει τον τεράστιο ηρωισμό των πολιτών του Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην αρχή της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, καταδικάζοντας τη δολοφονία αμάχων και εκφράζοντας την ελπίδα να αποκατασταθούν οι σχέσεις Ισραήλ – Ιράν όταν η χώρα «απελευθερωθεί από το ζυγό της τυραννίας».

Διπλωματικές επαφές και στρατιωτική ετοιμότητα

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο το βράδυ του Σαββάτου, με το Ιράν να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν νέες οδηγίες προς τους πολίτες για παραμονή κοντά σε καταφύγια, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν σε περιόδους αυξημένης απειλής.

Αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να εμπλακεί άμεσα, καθώς η ιρανική ηγεσία είναι ήδη αποδυναμωμένη και επικεντρωμένη στην εσωτερική κρίση. «Από την πλευρά του Ιράν, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να αποσπάσει την προσοχή του προς το Ισραήλ», σημείωσε ο πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ντάνι Σιτρινοβίτς.

The protest in Iran continues: 6 PM, cold, but more and more people are taking to the streets. The people won’t back down.#IranProtests #IranInternetBlackout #Iran pic.twitter.com/Ocp0zUsnWY — HotBeat News (@MorkSiki) January 11, 2026

Στους 466 οι νεκροί – Χιλιάδες συλλήψεις

Την ίδια ώρα, η καταστολή στο Ιράν εντείνεται. Σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA), οι νεκροί διαδηλωτές ανέρχονται πλέον στους 466, από 203 που ήταν αρχικά, ενώ πάνω από 3.280 άτομα έχουν συλληφθεί. Από τα θύματα, 162 φέρονται να είναι διαδηλωτές και 41 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι η ενεργή συμμετοχή σε διαδηλώσεις μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή του θανάτου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian, δήλωσε πάντως ανοιχτός στο να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν θα επιτραπεί σε ταραξίες να καταστρέψουν την κοινωνία».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του ριάλ και την εκτίναξη της ισοτιμίας πάνω από 1,4 εκατ. ριάλ ανά δολάριο, εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων και της οικονομικής ασφυξίας.

Απειλές και φόβοι νέας σύγκρουσης

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Qalibaf προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, με τους βουλευτές να φωνάζουν συνθήματα κατά της Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επανέλαβε απειλές μέσω κοινωνικών δικτύων, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διαμηνύει ότι «όταν ο Τραμπ λέει κάτι, το εννοεί».

Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι μια εξωτερική επίθεση θα μπορούσε να συσπειρώσει τον ιρανικό λαό γύρω από το καθεστώς, αποδυναμώνοντας τις διαδηλώσεις και ενισχύοντας το αίσθημα πατριωτισμού.

🚨 A young Iranian pours gasoline on a portrait of Khamenei and sets it on fire.#Iran #Khamenei #Protest #BreakingNews pic.twitter.com/oRRlvocorJ — World Insight | Breaking (@earthreportx) January 11, 2026

Νέα ένταση στο μέτωπο του Λιβάνου

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους του χωριού Kfar Hatta στο νότιο Λίβανο, ενόψει προγραμματισμένης επίθεσης κατά υποδομών της Χεζμπολάχ. Ο εκπρόσωπος του IDF, Avichay Adraee, κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από τα σημεία-στόχους.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω σχεδόν καθημερινών επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, με στόχο να αποτραπεί η επανασύσταση στρατιωτικών θέσεων κοντά στα σύνορα.

«Καμία πλευρά δεν θέλει νέο πόλεμο»

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τη ρητορική ένταση, ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν επιθυμούν μια νέα πολεμική αναμέτρηση, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού. «Εκτός αν συμβεί κάτι πραγματικά δραματικό με τους πυραύλους, δεν βλέπω το Ισραήλ να αναμιχθεί», δήλωσε ο καθηγητής Μενάχεμ Μερχάβι από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η εσωτερική κρίση στο Ιράν, οι διεθνείς πιέσεις και οι απειλές στρατιωτικής εμπλοκής δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

