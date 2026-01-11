Ισραήλ και ΗΠΑ σε αυξημένη επιφυλακή για το Ιράν εν μέσω απειλών της Τεχεράνης

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έχει τεθεί το Ισραήλ, ενόψει του ενδεχομένου αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης στο Ιράν, όπου για πολλοστή ημέρα συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές με γνώση των εξελίξεων, η ανησυχία στο Τελ Αβίβ εντείνεται καθώς η Ουάσιγκτον εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει ακόμη και στρατιωτικές επιλογές, σε περίπτωση κλιμάκωσης της καταστολής από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση, προειδοποιώντας τους Ιρανούς ηγέτες να μην κάνουν χρήση βίας κατά των διαδηλωτών. Το Σάββατο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τον ιρανικό λαό, στέλνοντας νέο μήνυμα στήριξης στο αντικαθεστωτικό κίνημα που αναπτύσσεται στη χώρα.

Ισραηλινές πηγές, οι οποίες συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, επιβεβαιώνουν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν τι σημαίνει πρακτικά ο υψηλός συναγερμός σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους, προειδοποιώντας ανοιχτά την Ουάσιγκτον για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επίθεσης. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε ιρανική αντεπίθεση κατά του Ισραήλ αλλά και κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, γράφοντας: «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», επαναλαμβάνοντας τις απειλές για στρατιωτική δράση εφόσον η κατάσταση κλιμακωθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μεταξύ των επιλογών που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι και μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση για την πορεία δράσης, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο άμεσων προετοιμασιών για επίθεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Μέση Ανατολή παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία, με το Ισραήλ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση θα οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

