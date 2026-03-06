Ισραήλ: Με πυραύλους από το διάστημα εξόντωσε τον Χαμενεΐ

Οι πύραυλοι που έπληξαν το συγκρότημα Χαμενεΐ  ταξίδεψαν στο διάστημα, πριν επανέλθουν στην ατμόσφαιρα.

Ισραήλ: Με πυραύλους από το διάστημα εξόντωσε τον Χαμενεΐ
06 Μαρ. 2026 8:57
Pelop News

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, η επιχείρηση ξεκίνησε με μια απλή αλλά πανέξυπνη στρατηγική: να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί στρατηγοί θα αποχωρήσουν από τα πόστα τους για το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα το Ισραήλ διέδωσε εικόνες και ανακοινώσεις που παρουσίαζαν τους στρατηγούς του να επιστρέφουν στα σπίτια τους για το παραδοσιακό δείπνο Σαμπάτ. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να ξεγελάσει την ιρανική ηγεσία, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι το Ισραήλ δεν σχεδίαζε καμία επιθετική ενέργεια.

Ωστόσο, ενώ η ηγεσία του Ισραήλ φαινόταν πως «χαλάρωσε», οι στρατηγοί επέστρεψαν κρυφά και, με την κατάλληλη μεταμφίεση, προετοίμασαν την τελική επίθεση. Το Σάββατο το πρωί, οι Ισραηλινοί πιλότοι απογειώθηκαν από τις βάσεις τους και, μετά από δύο ώρες πτήσης, έφτασαν στη θέση τους πάνω από την Τεχεράνη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους. Έτσι οι Ισραηλινοί έπληξαν τους στόχους τους στην καρδιά της Τεχεράνης σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα που βρισκόταν.

Οι πύραυλοι αυτοί, που αναπτύχθηκαν για να ξεπερνούν τα πιο προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας, διαθέτουν την ικανότητα να φτάνουν σε πολύ υψηλά υψόμετρα και να επανέρχονται στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τους εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα συστήματα άμυνας του αντιπάλου.

Η στρατηγική αυτή, συνδυάζοντας την αποπροσανατολιστική κίνηση του Σαββάτου και την υπερσύγχρονη τεχνολογία, επέτρεψε στο Ισραήλ να εξαπολύσει μια επίθεση που αιφνιδίασε εντελώς την ιρανική ηγεσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
11:21 ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ