Ισραήλ: Νέα βίντεο και στοιχεία για χρήση νοσοκομείων από τη Χαμάς – Ολόκληρα οπλαστάσια σε σπίτια στη βόρεια Γάζα

Mε πυραυλικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς και επιδρομές ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια τέτοια επίθεση χτυπήθηκε ένας ακόμη προσφυγικός καταυλισμός, με αποτέλεσμα νέο λουτρό αίματος, σύμφωνα με τα στοιχεία των παλαιστινίων.

Σε ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αποκάλυψε νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και στοιχεία που δείχνουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί ιατρικές εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Χαγκάρι παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο στο νοσοκομείο Sheikh Hamad, η οποία, όπως λέει, συνδέεται με τα δίκτυα τούνελ της Χαμάς. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ενόπλους της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

